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O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz (PDT), celebrou o que no ano passado parecia impossível: o ressarcimento a todos os aposentados e pensionistas do INSS saqueados por uma quadrilha que efetuou descontos sem autorização. O escândalo do INSS, no início de 2025, teve impacto negativo sobre o Governo Lula (PT), com Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) instalada no Congresso Nacional. Meses depois, o ministro, natural de Caruaru, celebrou os números em entrevista ao podcast "Direto de Brasília".

“Quero esclarecer que não foi um escândalo do INSS. A instituição foi vítima de uma quadrilha que roubou os aposentados. Meu dever é preservar a instituição, que foi alvo de uma quadrilha. E conseguimos uma construção jurídica, junto com o Supremo Tribunal Federal (STF) e outros órgãos de controle, para fazer com que fosse gerado o crédito para esse ressarcimento. E chegamos em 20 de junho, no prazo final, quando já não havia mais nenhuma procura e o saldo foi esse. R$ 3,2 milhões ressarcidos e 4,8 milhões de aposentados e pensionistas ressarcidos integralmente”, celebrou Wolney. “A devolução desse dinheiro é necessária e justa. Creio que não havia outra alternativa para o governo a não ser devolver esse dinheiro. Isso nunca tinha acontecido, e aconteceu e foi de forma rápida”, completou o ministro.

Ainda segundo Wolney, o objetivo é recuperar esse valor para os cofres públicos. “Foi uma vitória conseguir devolver esse dinheiro. O presidente Lula não queria que esse ressarcimento fosse com o dinheiro do governo, mas de quem roubou. Só que você tem um problema das demandas judiciais que levam meses, às vezes anos, e os aposentados não poderiam esperar. Então fizemos um adiantamento, o ministro Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União (AGU), está comandando uma força-tarefa que já tem R$ 2,8 bilhões bloqueados para ressarcir os cofres da União. E os órgãos de controle continuam investigando. Já foram 42 indiciados. À medida que forem encontrando novos suspeitos e personagens, os bloqueios de bens dessas pessoas e empresas vão aumentar esse montante. A determinação do presidente Lula é que não fique um centavo desse dinheiro roubado a descoberto. O caixa da União será ressarcido”, reforçou.

Wolney ainda prometeu acabar com uma das principais queixas do governo federal, que é a polêmica fila do INSS. De acordo com o ministro, já houve uma redução de 80%, e até o final do mandato esse problema estará zerado. “De janeiro para cá, fizemos um trabalho hercúleo, dedicado, com participação de todos. Foi uma promessa do presidente Lula zerar essa fila. E promessa dada é documento assinado, temos que cumprir. Estamos encarando da forma mais séria para entregar esse número. Somente em março, concedemos 890 mil benefícios. Foi o maior volume da história em um mês. E numa fila em que você tinha dois milhões de processos, hoje temos 390 mil, é relativamente pouco. Nos próximos meses já vamos trazer a fila zerada”, afirmou Wolney.

O ministro aproveitou para esclarecer que a fila do INSS não é física, mas virtual. E há um prazo de 45 dias, estabelecido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), para que o pedido seja considerado em fila. “Temos 1,3 milhão de pedidos. Enquanto eles estão no prazo de 45 dias, não são considerados na fila. Os processos estão sendo tratados, estão no fluxo, não há paralisação. O que temos que fazer é colocar todo esse fluxo sendo respondido no prazo de 45 dias. Isso não acontecia. Em janeiro havia 1,8 milhão de pedidos com mais de 45 dias, e esse número veio caindo até os 390 mil atuais. Esse é o tamanho da fila. O que podemos e estamos cuidando é do processo acima de 45 dias. Quando resolvermos, a fila estará zerada, não existirá mais represamento, só fluxo. Vamos zerar a fila nos próximos meses”, completou.

Para realizar tal missão, Wolney destacou a contratação de 500 novos peritos do INSS, a estruturação de 800 salas de perícia conectadas, um plano de incentivos aos servidores por produção e os mutirões que renderam mais de 300 mil atendimentos somente no primeiro semestre de 2026.

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