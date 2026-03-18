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Eleições 2026 Retaliação de Raquel Lyra a Eduardo da Fonte chega após rumores de apoio do PP a João Campos Governadora retirou cargos, levou nomes do partido para o PSD e atuou em comissão da Alepe

A governadora de Pernambuco , Raquel Lyra (PSD), decidiu não esperar a homologação da Federação União Progressista (UP), marcada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o próximo dia 26.

Muito menos aguardou que se consolidassem o apoio do União Brasil e do PP ao projeto político do prefeito do Recife, João Campos (PSB).

A gestora reagiu às articulações do presidente da UP e pré-candidato ao Senado, Eduardo da Fonte, e exonerou indicados pelo deputado.

Estão fora os presidentes do Ceasa, Bruno Rodrigues; do Porto do Recife, Paulo Nery; e do Lafepe, Plinio Pimentel.

Horas antes das exonerações, a chefe do Executivo, que também preside o PSD no estado, filiou nove nomes ao partido: sete deputados estaduais e dois ex-prefeitos.

Entre eles, dois do PP - o decano Antônio Moraes, que estava no Progressistas desde 2018, e a ex-prefeita de Ipojuca, Célia Sales; os deputados Romero Sales Filho, que estava no União; e Aglailson Victor, eleito pelo PSB. Ambos seguiam a bancada do PP nas votações da Assembleia Legislativa.

Pela manhã, a Comissão de Finanças da Assembleia, presidida pelo deputado Antonio Coelho (União), aprovou o relatório parcial do projeto que restabelece o índice de 20% para remanejamentos do orçamento, favorecendo Raquel Lyra.

O deputado, que reuniu o colegiado em local diferente do definido em edital, é irmão de Miguel Coelho, que vem medindo forças com Eduardo da Fonte.

A governadora viajou a Brasília ontem e hoje continua as articulações para composição de chapas.

Só o tempo vai dizer

Para o presidente do PP no estado, o deputado Eduardo da Fonte, o tempo irá dizer se a decisão da governadora Raquel Lyra de exonerar indicações do partido foi ou não precipitada. E preferiu festejar a data da homologação da Federação União Progressista, marcada para o dia 26. “Quando tem uma notícia ruim no dia, tem outra muito boa.”

Turismo e Lazer

Raquel Lyra não mexeu na Secretaria de Turismo e Lazer, comandada por Kaio Maniçoba (PP), que até 4 de abril, volta à Assembleia Legislativa. O deputado licenciado e candidato à reeleição garantiu que, apesar de não sair do Progressistas segue como aliado estratégico da governadora.

Estranheza

O deputado Diogo Moraes (PSDB), sub-relator do projeto que retoma o índice de 20% para alterações no orçamento, achou estranho o presidente da Comissão de Finanças, Antonio Coelho (União), não tê-lo esperado, sabendo que, na hora, ele estava na Comissão de Justiça. O governista João de Nadegi (PV) assumiu a função.

Atrás da base

O prefeito do Recife, João Campos, está em Brasília desde ontem. Articula uma forma de não perder aliados da Frente Popular para a adversária Raquel Lyra. Chegou no mesmo dia em que o ministro Silvio Costa Filho se encontraria com o presidente Lula.

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