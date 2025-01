Retirada de algemas de deportados brasileiros é respeito à dignidade humana, diz Alckmin

A- A+

O vice-presidente Geraldo Alckmin elogiou, em publicação no X (antigo Twitter), a determinação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que, seguindo orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, exigiu que o governo dos Estados Unidos suspendesse o uso de algemas em cidadãos brasileiros deportados para o País. Na publicação, Alckmin destacou que a medida reforça o compromisso do governo brasileiro com a defesa dos direitos humanos.

"Nossa Constituição estabelece a dignidade da pessoa humana como princípio republicano basilar e a prevalência dos direitos humanos como um dos eixos das suas relações internacionais", afirmou o vice-presidente.

Alckmin também ressaltou o envio de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) para conduzir a operação de repatriação, destacando que a iniciativa visa garantir um retorno digno e respeitoso aos deportados.

No sábado (25), 88 brasileiros deportados dos Estados Unidos chegaram ao Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte, em uma aeronave KC-30 da FAB. O voo partiu de Manaus, onde os passageiros haviam desembarcado na sexta-feira (24) após o avião vindo dos Estados Unidos apresentar problemas técnicos. Os deportados, que chegaram algemados em Manaus, foram imediatamente liberados pela Polícia Federal. A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, esteve presente em Confins para recepcionar os repatriados.



