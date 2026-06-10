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tarifas Reunião com representante do Comércio dos EUA para discutir tarifaço ocorrerá até o fim desta semana Ministro da Fazenda já havia informado que o encontro aconteceria de forma virtual

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, se reúne ainda nesta semana com o representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, para discutir as novas tarifas propostas pelo governo americano sobre produtos brasileiros. A previsão é que o encontro ocorra até o fim da semana, segundo informou o ministro a jornalistas nesta quarta-feira durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o Conselhão.

Nesta terça-feira o ministro da Fazenda, Dario Durigan, já havia informado que o encontro ocorreria de forma virtual.

— A próxima reunião é para tratar das tarifas entre o ministro Márcio Elias Rosa e o Greer, que é o representante da agenda comercial dos EUA. Eu devo estar presente e acompanhar, e a depender de como essa reunião acontecer, eu não teria problema nenhum em fazer reuniões subsequentes com o Scott Bessent e outros interlocutores dos EUA — afirmou Durigan, em entrevista ao site Uol.

Na última quarta-feira o governo de Donald Trump anunciou a proposta de novas tarifas, uma sobretaxa de 12,5% para produtos brasileiros que entrarem no país. Anuncio que ocorreu um dia após a recomendação de um novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros exportados para os EUA pelo governo de Trump. A decisão definitiva ainda será tomada em audiência marca para 7 de julho.

No final de março, o governo dos Estados Unidos decidiu classificar das facções Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando Capital (PCC) como terroristas. A decisão foi tomada pouco depois do candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se reunir com o presidente Donald Trump, e foi comemorada por membros da oposição.

Dario afirmou que o governo brasileiro discutirá questões setoriais da economia, mas não colocará o Pix, que foi citado em investigação do governo americano, na mesa de negociação.

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