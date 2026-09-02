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Investigação

Reunião com Vorcaro foi sobre ação que debatia precatórios de interesse do Master, diz Mendonça

Ministro ainda ressaltou que sua atuação sempre foi contrária à posição defendida pelo banqueiro

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O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), diz que reunião com Vorcaro foi sobre ação que debatia precatórios de interesse do MasterO ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), diz que reunião com Vorcaro foi sobre ação que debatia precatórios de interesse do Master - Foto: Luiz Silveira/STF

O gabinete do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que a reunião com o banqueiro Daniel Vorcaro no início de 2025 foi para tratar de uma ação em tramitação na Corte sobre créditos de precatórios de interesse do Banco Master. Ele também destacou que o empresário buscou outros ministros para tratar do mesmo assunto. A informação sobre a reunião foi divulgada nesta quarta-feira, 2, pelo site ICL Notícias.

"Sobre a reportagem publicada nesta data, o ministro André Mendonça esclarece que recebeu o empresário Daniel Vorcaro uma única vez, em março de 2025, por iniciativa do próprio empresário, e que se limitou a ouvi-lo. No mesmo mês, atendeu também o advogado do empresário, e ainda mantém, nos registros do gabinete, os memoriais escritos recebidos por ocasião do encontro", diz a nota.

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O ministro ainda ressaltou que sua atuação sempre foi contrária à posição defendida por Vorcaro, "em linha com sua posição historicamente defendida em casos semelhantes, conforme se pode verificar nos autos".

"Por fim, o ministro não comenta diálogos privados entre terceiros, cujo teor não lhe cabe confirmar. Sua atuação, pública e privada, é pautada pela legalidade e pela impessoalidade", conclui a nota.

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