REUNIÃO MINISTERIAL

Reunião de Lula com ministros termina sem entrevista coletiva à imprensa

Inicialmente, estava prevista uma conversa do ministro da Casa Civil, mas a agenda foi cancelada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva coordena reunião ministerial, no Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva coordena reunião ministerial, no Palácio do Planalto.  - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A segunda reunião ministerial, convocada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, neste ano, foi encerrada após quatro horas. No encontro com auxiliares, Lula debateu a posição do governo sobre a regulação das redes sociais e a postura diante a crise do tarifaço.

Inicialmente, estava prevista uma conversa do ministro da Casa Civil, Rui Costa, após o término do encontro.

A agenda, porém, foi cancelada após Lula chamar Rui Costa de volta para uma reunião.

