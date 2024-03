A- A+

GESTÃO Reunião de Lula com Nísia terá participação de secretários do Ministério da Saúde Presidente revelou desejo de conhecer a equipe da pasta, que enfrenta pressão do mundo político

A reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a ministra Nísia Trindade na tarde deste terça-feira (19) terá também a participação dos principais integrantes da equipe da Saúde. A expectativa é que todos os secretários do ministérios estejam presentes.

O encontro foi acertado em uma conversa entre Lula e Nísia no fim de semana, antes da reunião ministerial em que a titular da Saúde se emocionou ao falar dos problemas que enfrenta no cargo. O presidente disse que gostaria de conhecer a equipe do ministério, que sofre pressão do Congresso e do PT do Rio..

Na segunda-feira, o diretor do Departamento de Gestão Hospitalar (DGH), Alexandre Telles, que era responsável pelos hospitais federais do Rio, foi exonerado, assim como o secretário nacional de Atenção Especializada à Saúde, Helvécio Magalhães.

Magalhães tinha sido nomeado por Nísia para ser uma espécie de interventor dos seis hospitais federais localizados no Rio, mas apareceu numa reportagem do "Fantástico", no domingo, como um dos responsáveis por apadrinhamentos e nomeações sem critérios técnicos em hospitais federais, em casos que foram denunciados ao Ministério Público.

A reunião foi transferida do Palácio do Planalto para o Palácio da Alvorada, de onde Lula vai despachar durante a tarde. Na segunda-feira, Nísia fez um desabafo durante reunião da cúpula do governo e chegou a precisar sair da sala após se emocionar. Em seguida, ouviu cobranças do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por causa de problemas de sua pasta.

