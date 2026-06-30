Ter, 30 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça30/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ELEIÇÕES 2026

Reunião entre Valdemar e Michelle deve definir futuro da ex-primeira-dama na campanha de Flávio

Integrantes do PL esperam que encontro destrave participação de Michelle na pré-campanha do senador e sirva como gesto de pacificação após crise pública

Reportar Erro
Michelle Bolsonaro publicou vídeos com críticas aos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro Michelle Bolsonaro publicou vídeos com críticas aos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro  - Foto: Reprodução

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, se reúne nesta terça-feira com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em um encontro que, na avaliação de integrantes da legenda, pode definir os próximos passos da relação dela com a pré-campanha presidencial do senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A expectativa é que a conversa sirva para pacificar a crise aberta após os vídeos em que Michelle fez críticas públicas ao enteado e decidir qual será seu papel na campanha daqui para frente.

Nos bastidores, integrantes do partido afirmam que um dos principais temas da conversa será justamente a participação de Michelle na reunião organizada por Flávio com lideranças femininas conservadoras.

O encontro foi idealizado pelo senador para discutir propostas voltadas ao eleitorado feminino, segmento em que pesquisas apontam maior dificuldade para sua candidatura e no qual aliados consideram a ex-primeira-dama um dos principais ativos do bolsonarismo.

 

Leia também

• Michelle deixa de seguir Eduardo e Carlos Bolsonaro após crise pública com Flávio

• Dias após confronto com Michelle, Flávio Bolsonaro faz live defendendo "pauta das mulheres"

• Valdemar se reúne com Michelle para tentar encerrar crise no PL após vídeos de ex-primeira-dama

Até agora, porém, não há confirmação de que Michelle participará da agenda. Segundo interlocutores, a decisão depende do resultado da conversa desta terça-feira com Valdemar.

No partido, a avaliação é que o encontro desta terça-feira representa a melhor oportunidade para encerrar o episódio antes do início das convenções partidárias.

Caso Michelle aceite participar da reunião organizada por Flávio com mulheres conservadoras, o gesto será interpretado internamente como um sinal de reaproximação e poderá marcar a retomada de sua participação na campanha presidencial do senador.

Caso contrário, aliados admitem que a crise tende a permanecer aberta justamente em um dos segmentos considerados mais estratégicos para a eleição de 2026.

O encontro ocorre dias depois de Michelle divulgar um vídeo de 26 minutos em que expôs divergências com Flávio, afirmou ter sido alvo de ataques "coordenados" dos enteados e criticou a condução de decisões políticas do partido, especialmente em relação à disputa por uma vaga ao Senado no Ceará.

A movimentação de Valdemar ocorre depois de o dirigente antecipar o retorno das férias nos Estados Unidos para assumir pessoalmente a condução da crise. No último sábado, durante evento do PL em Goiás, ele fez um discurso em defesa da candidatura presidencial de Flávio e procurou afastar especulações sobre uma eventual troca de candidato.

— Flávio Bolsonaro foi escolhido pelo presidente Bolsonaro. Bolsonaro sempre fez a melhor escolha. Se escolheu Flávio, era porque era o melhor para o Brasil — afirmou.

Na ocasião, Valdemar evitou comentar diretamente os vídeos divulgados por Michelle e, ao ser questionado por jornalistas, disse que havia sido "proibido" por Jair Bolsonaro de falar sobre o assunto.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter