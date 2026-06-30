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ELEIÇÕES 2026 Reunião entre Valdemar e Michelle deve definir futuro da ex-primeira-dama na campanha de Flávio Integrantes do PL esperam que encontro destrave participação de Michelle na pré-campanha do senador e sirva como gesto de pacificação após crise pública

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, se reúne nesta terça-feira com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em um encontro que, na avaliação de integrantes da legenda, pode definir os próximos passos da relação dela com a pré-campanha presidencial do senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ).



A expectativa é que a conversa sirva para pacificar a crise aberta após os vídeos em que Michelle fez críticas públicas ao enteado e decidir qual será seu papel na campanha daqui para frente.

Nos bastidores, integrantes do partido afirmam que um dos principais temas da conversa será justamente a participação de Michelle na reunião organizada por Flávio com lideranças femininas conservadoras.



O encontro foi idealizado pelo senador para discutir propostas voltadas ao eleitorado feminino, segmento em que pesquisas apontam maior dificuldade para sua candidatura e no qual aliados consideram a ex-primeira-dama um dos principais ativos do bolsonarismo.





Até agora, porém, não há confirmação de que Michelle participará da agenda. Segundo interlocutores, a decisão depende do resultado da conversa desta terça-feira com Valdemar.

No partido, a avaliação é que o encontro desta terça-feira representa a melhor oportunidade para encerrar o episódio antes do início das convenções partidárias.



Caso Michelle aceite participar da reunião organizada por Flávio com mulheres conservadoras, o gesto será interpretado internamente como um sinal de reaproximação e poderá marcar a retomada de sua participação na campanha presidencial do senador.



Caso contrário, aliados admitem que a crise tende a permanecer aberta justamente em um dos segmentos considerados mais estratégicos para a eleição de 2026.

O encontro ocorre dias depois de Michelle divulgar um vídeo de 26 minutos em que expôs divergências com Flávio, afirmou ter sido alvo de ataques "coordenados" dos enteados e criticou a condução de decisões políticas do partido, especialmente em relação à disputa por uma vaga ao Senado no Ceará.

A movimentação de Valdemar ocorre depois de o dirigente antecipar o retorno das férias nos Estados Unidos para assumir pessoalmente a condução da crise. No último sábado, durante evento do PL em Goiás, ele fez um discurso em defesa da candidatura presidencial de Flávio e procurou afastar especulações sobre uma eventual troca de candidato.

— Flávio Bolsonaro foi escolhido pelo presidente Bolsonaro. Bolsonaro sempre fez a melhor escolha. Se escolheu Flávio, era porque era o melhor para o Brasil — afirmou.

Na ocasião, Valdemar evitou comentar diretamente os vídeos divulgados por Michelle e, ao ser questionado por jornalistas, disse que havia sido "proibido" por Jair Bolsonaro de falar sobre o assunto.

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