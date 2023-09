A- A+

SOLENIDADE Revista da tropa, pirâmide humana, esquadrilha da fumaça: como será o Sete de Setembro em Brasília Solenidade com a presença de Lula fará contraponto a Bolsonaro com o slogan 'Democracia, soberania e união'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passa, nesta quinta-feira (7), pelas suas primeiras solenidades de Sete de Setembro desde que assumiu o governo pela terceira vez. Ao longo desta manhã, cerca de 30 mil pessoas são esperadas em Brasília para acompanhar o desfile que celebra o Dia da Independência do Brasil. Para participar dos festejos nas arquibancadas, era preciso realizar uma inscrição prévia.

A cerimônia cívico-militar terá início às 9h e terá duração estimada de duas horas. A expectativa do governo é de que cerca de 200 autoridades, entre ministros e parlamentares, compareçam à solenidade. Com o slogan "Democracia, soberania e união", Lula pretende fazer um contraponto aos anos de bolsonarismo.

Nos anos de mandato de Jair Bolsonaro (PL), o ex-presidente e seus apoiadores lotaram as ruas em passeatas pró-governistas, marcadas com frequência por ataques às instituições e discursos em tom golpista. Desta vez, lideranças da base de apoio do ex-mandatário recomendaram que a atual oposição fique em casa.

Chefes de Poderes: Rosa e Pacheco confirmam presença em cerimônia do Sete de Setembro com Lula

O Sete de Setembro do governo terá quatro eixos temáticos:

Saúde e Vacinação

Defesa da Amazônia

Paz e Soberania

Ciência e Tecnologia

Ao longo do evento, estão previstos momentos já característicos deste tipo de solenidade, como as apresentações da pirâmide humana e da Esquadrilha da Fumaça, composta por integrantes da Força Aérea Brasileira. Entre as novidades, está uma exposição na Esplanada com uma série de equipamentos das Forças Armadas

Confira a programação em Brasília

8h45 - Presidente faz a revista da tropa e embarca no veículo

8h50 - Início do deslocamento do presidente até a tribuna

9h - Início do desfile

9h05 - Execução do Hino Nacional e do Canto da Independência

9h15 - Comandante do desfile, General Carmona, abordo da viatura blindada Guarani, solicita autorização para começar o desfile

9h20 - Passagem do Fogo Simbólico

9h25 - Desfile da Secretaria de Educação do Distrito Federal

9h30 - Início dos desfiles por eixo temático: Paz e Soberania, Ciência e Tecnologia, Saúde, e Defesa da Amazônia

9h38 - Início dos desfiles das Forças Armadas nesta ordem: Marinha do Brasil, Exercito do Brasil, e Força Aérea Brasileira. Nesse momento, também acontece o desfile aéreo.

10h - Desfile do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

10h11 - Desfile Motorizado, Mecanizado e Blindados

10h25 - Apresentação da Pirâmide Humana

10h27 - Desfile Hípico

10h30 - Fim do desfile

10h35 - Apresentação da Esquadrilha da Fumaça

