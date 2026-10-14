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Política Ricardo Berzoini no podcast desta quarta (14) O ex-ministro da Previdência, do Trabalho, das Comunicações e da Secretaria-Geral de Governo, além de ex-presidente do PT e ex-deputado federal, Ricardo Berzoini, será o entrevistado da semana no "Direto de Brasília"

O ex-ministro da Previdência, do Trabalho, das Comunicações e da Secretaria-Geral de Governo, além de ex-presidente do PT e ex-deputado federal, Ricardo Berzoini, é o convidado do meu podcast em parceria com a Folha de Pernambuco, o "Direto de Brasília", desta quarta-feira (14). O programa irá ao ar excepcionalmente nesta quarta-feira, por motivo de conflito na agenda do entrevistado.

Recentemente, em entrevista ao Correio da Manhã, chefiado em Brasília pelo jornalista Rudolfo Lago, parceiro do podcast, Berzoini fez uma análise sobre o atual quadro eleitoral, na disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição, e seu principal adversário, Flávio Bolsonaro (PL).

Berzoini projeta a possibilidade de Flávio Bolsonaro ter uma performance semelhante à que teve seu pai, Jair Bolsonaro, nas eleições de 2018, quando foi eleito presidente. Na ocasião, seu adversário não era Lula, mas Fernando Haddad. "Ou seja, será como gosta de dizer aquele locutor de futebol: 'Haja coração!' Uma disputa voto a voto", disse ele.

Um outro fator que merece atenção, segundo Berzoine, é a pressão que deve ser exercida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, neste pleito. Para ele, já está mais do que claro que essa pressão já está acontecendo e deverá se intensificar. "Há diversos interesses em jogo", diz Berzoini. "Desde terras raras até o Pix e o controle das big techs".

Nascido em Minas Gerais, Berzoini, vive em São Paulo desde os seis anos de idade. Bancário concursado do Banco do Brasil, iniciou na política no Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, do qual foi presidente. Após este período, foi eleito deputado federal quatro vezes.

O "Direto de Brasília" vai ao ar das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, e mais 165 emissoras de rádio no Nordeste. Retransmitem a Rede Nordeste de Rádio, a Rede Mais Rádios, da Paraíba; a Rede ANC, no Ceará; a revista Mais Nordeste, em Fortaleza; e a TV LW, em Arcoverde.

Entram como parceiros na mídia institucional a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o grupo Grau Técnico.

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