Ricardo Nunes anuncia prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, como secretário de Segurança

O prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou o atual prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (sem partido), como secretário de Segurança Urbana da cidade, em seu Instagram, nesta sexta-feira, 27. "Espero trazer bons resultados de experiências bem-sucedidas que tivemos, dentre elas o programa 'Noite Tranquila'", disse Morando, resposta a Nunes em vídeo publicado na rede social.



O programa mencionado consiste em operações de bloqueio a veículos equipados com aparelhagem de som aos fins de semana na cidade sob a gestão de Morando, fazendo uso das polícias Militar e Civil desde maio de 2017. Trata-se de iniciativa de combate aos chamados "pancadões" e festividades periféricas, que, muitas vezes, geram ocorrências de perturbação.





Além disso, o prefeito de São Bernardo deixou o PSDB recentemente e criticou correligionários, afirmando que seus valores haviam sido feridos. "Expuseram práticas incompatíveis com os princípios da ética e da democracia, nos comandos de Eduardo Leite, Aécio Neves e Paulo Serra", afirmou o ex-tucano, referindo-se ao governador do Rio Grande do Sul, o deputado federal por Minas Gerais e o prefeito de Santo André, respectivamente.



Na eleição municipal de 2024, Morando tentou eleger a sua própria sobrinha como sucessora, a candidata Flávia Morando (União Brasil). No entanto, ela terminou em quarto lugar, com 21,38%. Após a derrota, Flávia foi nomeada como secretária especial parlamentar de sua tia, a deputada estadual Carla Morando (PSDB), na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

