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STF Ricardo Nunes distribui camisetas de apoio a André Mendonça em evento com Flávio Bolsonaro Prefeito de São Paulo afirma que leva dez peças com frases de solidariedade ao ministro do STF indicado por Jair Bolsonaro, que trava embate contra o colega que condenou o ex-presidente

O prefeito de São Paulo (SP), Ricardo Nunes (MDB), compartilhou em mensagem a apoiadores hoje um vídeo exibindo camisetas feitas por encomenda com mensagens estampadas nas quais manifesta apoio ao ministro Adré Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os itens foram feitos sob encomenda para um ato de campanha em favor do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Nunes afirmou ao GLOBO que pretende levar dez unidades das camisetas impressas ao evento, mas não confirmou se aparecerá vestindo alguma delas.

A notícias sobre as peças de vestimenta estampadas foi divulgada inicialmente em grupos de mensagens restritos, depois reveladas pelo site Metrópoles nesta manhã.

Nas imagens feitas pelo prefeito, ele mostra as camisetas estendidas com as mensagens.

Em um dos modelos se lê a frase "O povo brasileiro de bem está com André Mendonça. Oramos por você!". Outro exibe apenas a hasthag #FORÇAMENDONÇA.

— É isso aí, André Mendonça. Estamos com você — diz Nunes, no vídeo em que exibe as camisetas.

O prefeito de São Paulo e políticos bolsonaristas têm manifestado apoio a Mendonça de modo mais vocal desde a última terça-feira, quando o ministro do STF liberou a divulgação de mensagens em um inquérito sobre fraudes fiscais do extinto Banco Master.

Nos relatórios da investigação o banqueiro preso Daniel Vorcaro aparece trocando mensages com o ministro Alexandre de Moraes, colega de Mendonça no STF. Moraes se tornou desafeto de bolsonaristas desde que relatou o inquérito da tentativa de golpe praticada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão no julgamento.

O nome Moraes emergiu pela primeira vez no inquérito sobre Vorcaro depois de revelado um contrato do escritório de advocacia de sua mulher Viviane Barci de Moraes, com o Banco Master, que previa o pagamento de RS$ 123 milhões em honorários.

Flávio Bolsonaro também acabou virando um personagem da investigação, ainda não como réu, depois da revelação de mensagens que trocou com Vorcaro pedindo recursos de mais de R$ 60 milhões para financiar um filme sobre o pai.

Depois de Moraes ter tentado incluir menções a Mendonça no inquérito das Fake News, uma investigação separada do caso Master, o STF vive agora uma crise com a disputa entre os dois ministros.

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