Ricardo Nunes: Jair e Eduardo Bolsonaro só não estão aqui (Alesp) porque não os deixaram estar

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), reverenciou nesta quinta-feira (27) o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. O chefe do Executivo municipal participou de uma cerimônia de outorga do Colar ao Mérito ao presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, na Assembleia Legislativa.

Estiveram presentes no evento o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"(Jair e Eduardo) só não estão aqui porque não os deixaram estar", disse o prefeito.

Durante a sessão solene, Nunes mencionou os dados da Pesquisa Paraná divulgada nesta sexta que mostra Flávio à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno. Segundo o instituto, o senador possui 44,4% e o petista aparece com 43,8%. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais. Ambos estão tecnicamente empatados.

O prefeito foi aplaudido pelos deputados presentes na Alesp.





