SÃO PAULO Ricardo Teixeira é reeleito presidente da Câmara de São Paulo Eleição representa vitória do prefeito Ricardo Nunes, cuja base conseguiu contornar candidatura de outro vereador do União

O vereador Ricardo Teixeira (União) foi reeleito para presidir a Câmara Municipal de São Paulo em 2026. Por 49 votos, a Casa decidiu reconduzir o atual presidente para mais um ano no cargo, em uma vitória política do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que apoiava o nome dele para o posto. Houve cinco abstenções, todas do PSOL.

Há duas semanas, o União Brasil havia decidido lançar o vereador Rubinho Nunes para a disputa, com respaldo de toda a bancada do partido na Câmara e apoio da executiva municipal, presidida pelo ex-vereador Milton Leite. Teixeira, entretanto, não participou dessa decisão e se lançou como candidato à reeleição, com o apoio do prefeito da capital.

A decisão gerou um racha na base do prefeito, e partidos como MDB e PL se colocaram a favor de Teixeira e contra Rubinho. O vereador é considerado um desafeto do prefeito, porque na eleição do ano passado ele apoiou Pablo Marçal (PRTB) à disputa, mesmo sendo de um partido da base do prefeito.

Na noite da última sexta, o União chegou a um acordo e decidiu apoiar a reeleição de Teixeira. Na votação desta segunda-feira (15), o atual presidente foi apoiado por todas as bancadas com exceção do PSOL.

No ano passado, houve um acordo entre os partidos que integravam a coligação de Ricardo Nunes para que o União Brasil ficasse com a presidência da Câmara, já que o PL ficou com o cargo de vice-prefeito, o coronel Mello Araújo, e o prefeito é filiado ao MDB.

Também será definida, ainda nesta segunda, a Mesa Diretora da Câmara.

