Operação policial Rio de Janeiro: Castro diz que pediu transferência de dez chefes do CV de cadeias estaduais De acordo com o governador Cláudio Castro, os detentos teriam comandado ações nas ruas da cidade de dentro do sistema penitenciário

Em dia de caos no Rio com uma megaoperação das polícias Civil e Militar nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (28), contra a expansão territorial do Comando Vermelho (CV), o governador Cláudio Castro (PL) anunciou que pediu a transferência de dez líderes da facção presos em cadeias estaduais para o sistema penitenciário federal.

De acordo com Castro, os chefes teriam comandado, de dentro dos presídios, ações nas ruas do Rio como retaliação à ação policial, como sequestro de ônibus para interditar vias expressas da cidade.

"Na parte da tarde, vimos uma reação desses criminosos tentando colocar a cidade e o estado do Rio de joelhos. Recebi agora das polícias Civil e Penal um relatório das dez maiores lideranças que estão, de dentro das nossas cadeias, ajudando a provocar todo esse terror. E eu tomei esta decisão, acreditando que política de segurança pública se faz com diálogo e integração: pedi ao Governo Federal então, imediatamente, dez vagas para transferência imediata desses criminosos de maior periculosidade. Vamos tirar esses criminosos e devolver a paz para o Rio de Janeiro", declarou Castro, em vídeo gravado no Palácio Guanabara e publicado nas redes sociais.

Criminosos fecharam diversas ruas das zonas Norte e Sudoeste do Rio, em retaliação à megaoperação realizada pelas polícias Civil e Militar nos complexos do Alemão e da Penha. Os bandidos usaram ônibus e caçambas para bloquear as pistas. A mobilidade urbana foi afetada em inúmeros pontos da cidade.

Megaoperação

Uma megaoperação das polícias Civil e Militar nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio, deixou quatro policiais mortos além de oito agentes feridos, na manhã desta terça-feira. De acordo com a Polícia Civil, 60 suspeitos foram mortos, dois deles da Bahia. Quatro moradores também foram atingidos.

O objetivo da ação é cumprir mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho (CV), 30 deles de fora do Rio, escondidos nos dois conjuntos de favelas, identificados pela investigação como bases do projeto de expansão territorial do CV.

Até o fim da tarde, 81 pessoas foram presas e 93 fuzis foram apreendidos na ação, que mobiliza 2,5 mil policiais e também promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ).

