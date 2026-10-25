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ELEIÇÕES 2026

Rio Grande do Norte elege Cadu de Lula governador do estado

Até o momento, candidato do PT obteve 50,71% dos votos válidos

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Candidato do PT ao governo do Rio Grande do Norte, Cadu de LulaCandidato do PT ao governo do Rio Grande do Norte, Cadu de Lula - Foto: PT/Divulgação

Com 98,76% das urnas apuradas, o candidato Cadu de Lula (PT) foi eleito governador do Rio Grande do Norte.

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O candidato recebeu, até o momento, 1.059.700 votos válidos, o equivalente a 50,71%. Ele disputou o segundo turno com Allyson Bezerra (União), que obteve 1.030.049 votos (49,29%).

Carlos Eduardo Xavier é auditor fiscal de carreira e foi secretário estadual da Fazenda no governo de Fátima Bezerra (PT-RN). Aos 48 anos, disputou pela primeira vez um cargo eletivo.

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