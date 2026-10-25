ELEIÇÕES 2026
Rio Grande do Norte elege Cadu de Lula governador do estado
Até o momento, candidato do PT obteve 50,71% dos votos válidos
Com 98,76% das urnas apuradas, o candidato Cadu de Lula (PT) foi eleito governador do Rio Grande do Norte.
Leia também
• Lorenzo Pazolini vence o segundo turno e vai governar o Espírito Santo
• Omar Aziz é eleito governador do Amazonas; ela disputava com Professora Maria do Carmo
• Mailza Assis é reeleita governadora do Acre; ela disputava com Alan Rick
O candidato recebeu, até o momento, 1.059.700 votos válidos, o equivalente a 50,71%. Ele disputou o segundo turno com Allyson Bezerra (União), que obteve 1.030.049 votos (49,29%).
Carlos Eduardo Xavier é auditor fiscal de carreira e foi secretário estadual da Fazenda no governo de Fátima Bezerra (PT-RN). Aos 48 anos, disputou pela primeira vez um cargo eletivo.