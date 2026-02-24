Rivaldo Barbosa, Peixe e Major Ronald: conheça réus do julgamento de Marielle além dos irmãos Brazão

A- A+

Preso desde março de 2024, o delegado Rivaldo Barbosa é acusado de ter agido para atrapalhar as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Segundo a delação de Ronnie Lessa, que confessou ter assassinado a dupla, o policial teria usado sua influência como chefe de Polícia Civil à época do assassinato, em 2018, para oferecer aos irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, apontados como mandantes do crime, a "certeza da impunidade".



Em fevereiro deste ano, Barbosa, que é réu no Supremo Tribunal Federal (STF), foi denunciado pela segunda vez pelo Ministério Público Federal (MPF), desta vez acusado de integrar associação criminosa e de obstruir a apuração do duplo homicídio.

O delegado Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior assumiu a chefia da Polícia Civil do Rio um dia antes da morte de Marielle e Anderson. O convite para o cargo fora feito uma semana antes e partiu dos generais Braga Netto, interventor do governo de Michel Temer na área da Segurança Pública do Rio, e Richard Nunes, secretário de Segurança durante a intervenção.



Antes de ser promovido ao cargo mais alto da corporação, Barbosa havia exercido os cargos de subsecretário da Subsecretaria de Inteligência da Segurança, titular da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e diretor da Divisão de Homicídios, órgão que coordena as três delegacias destinadas à investigação de assassinatos no estado.





Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes

Rivaldo Barbosa ficou no cargo de chefe da Polícia Civil do Rio de março a dezembro de 2018. Foi ele quem levou ao ao delegado Giniton Lages, então titular da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a informação de que delegados da Polícia Federal teriam conseguido achar uma testemunha do crime. A pista, depois, foi apontada como falsa em apuração paralela da própria PF, que ficou conhecida como a "investigação da investigação'".



Em outro momento, ainda na primeira fase das investigações, Rivaldo determinou que Giniton interrogasse o então policial militar Rodrigo Ferreira, o Ferreirinha, que teria, segundo a versão apresentada, testemunhado uma conversa entre o miliciano Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando da Curicica, e Marcello Siciliano (à época, vereador). Os teriam tratado de planos para executar a vereadora. Dez meses depois, a versão foi dada como falsa também a partir das descobertas feitas pela apuração paralela da Polícia Federal.

Ouro fato marcante da atuação de Rivaldo Barbosa logo após o crime foi a reunião que ele teve com parlamentares da bancada do PSOL para garantir que o crime seria esclarecido o mais rapidamente possível. O mesmo foi dito pelo delegado a familiares da vereadora. Em entrevista, Rivaldo chegou a dizer que a polícia estava "no caminho certo” para encontrar os criminosos. Os interlocutores que estiveram com o delegado naqueles dias ficaram chocados após as revelações, anos depois, da suposta participação do policial no crime.





A denúncia mais recente do MPF contra Rivaldo, que inclui também o delegado Giniton Lages e o ex-comissário de polícia Marco Antonio Pinto Barros, conhecido como Marquinhos, tem origem nas investigações do Inquérito 4.954, em curso no STF, que determinou o desmembramento do caso para dar continuidade às apurações relativas aos crimes de associação criminosa e obstrução de justiça.



Segundo a acusação, os três formaram uma associação criminosa no Rio, atuando para obstruir investigações e garantir a impunidade em casos de assassinatos cometidos por organizações criminosas.

Em depoimento à Polícia Federal em junho de 2024, pouco antes de se tornar réu no caso, o delegado Rivaldo Barbosa negou ter participado dos preparativos para o assassinato de Marielle Franco bem como ter agido para proteger os supostos mandantes do crime. O delegado segue preso no Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.



Quem são Peixe e Major Ronald, dois dos cinco réus que começam a ser julgados nesta terça-feira

Entre os cinco réus que começam a ser julgados nesta terça-feira, no Supremo Tribunal Federal (STF) no contexto da Ação Penal (AP) 2434, que trata do assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes, os nomes menos conhecidos são os do policial militar Ronald Paulo Alves Pereira, o major Ronald, e o de Robson Calixto da Fonseca, o Peixe.





Major Ronald Paulo Alves Pereira assiste audiência da Penitenciária Federal do Mato Grosso // Reprodução



Ambos têm suas trajetórias associadas às milícias da Zona Suoeste do Rio: o primeiro foi apontado como "empreiteiro de construções irregulares" em Rio das Pedras; o segundo, como responsável por arrecadar valores de cobranças de taxas no bairro da Taquara. Os mandados de prisão contra eles foram cumpridos em maio de 2024 pela Polícia Federal.



Além deles, o julgamento terá como réus Domingos Brazão, conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ), seu irmão Chiquinho Brazão, ex-deputado federal, e Rivaldo Barbosa, delegado e ex-chefe da Polícia Civil do Rio.

Robson Calixto da Fonseca, o Peixe

Robson Calixto, o Peixe, fez parte da equipe de assessores de Domingos Brazão na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e seguiu trabalhando para o ex-parlamentar quando ele se tornou conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ). De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), ele "funcionou como intermediário das conexões entre os executores dos delitos e os respectivos mandantes", referindo-se às mortes de Marielle e Anderson.

Peixe responde, juntamente com os irmãos Brazão, pelo crime de organização criminosa. Ainda segundo a PGR, "embora não lhe tenham sido imputados os crimes de homicídio descritos na denúncia, trata-se de indivíduo que integra a organização criminosa envolvida nos fatos". A procuradoria diz ainda que o ex-assessor mantinha "envolvimento direto na gestão dos negócios imobiliários irregulares da organização criminosa, funcionando como procurador informal e ‘laranja’ dos irmãos Brazão."

Segundo o relatório da Polícia Federal, Peixe é citado como miliciano em informações encaminhadas pelo Disque-Denúncia, em maio e junho de 2018. Nesses comunicados, ele é apontado como o responsável por arrecadar recursos provenientes de extorsão praticada por grupo de milicianos com atuação na região da Taquara, na Zona Sudoeste do Rio.

Em seu acordo de delação premiada, Ronnie Lessa, assassino confesso da vereadora e de seu motorista, descreve Peixe — ou "Peixão", como ele também seria conhecido — como "homem de confiança" e "faz tudo" de Domingos Brazão. Lessa aponta Peixe como interlocutor dos irmãos Brazão durante o planejamento do crime e diz ainda que coube a ele providenciar a submetralhadora HK MP5 usada na execução de Marielle Anderson.

Ronald Paulo Alves Pereira, o Major Ronald

Preso desde 2019 por ocasião da Operação Intocáveis, que investigou o envolvimento de policiais com a milícia da Muzema e de Rio das Pedras e com assassinatos ocorridos no Rio, o oficial da PM Ronald Paulo Alves Pereira, conhecido também como Major Ronald, foi apontado na delação de Ronnie Lessa como tendo sido responsável por monitorar os passos da vereadora Marielle Franco nas semanas que antecederam o crime. O policial, segundo investigação do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio (Gaeco), seria um dos chefes da milícia da Muzema. De acordo com Lessa, o major é " um dos maiores construtores daquilo ali". "Todos aqueles prédios de Rio das Pedras, Muzema, Tijuquinha, tem que passar pelo crivo do Ronald. O Ronald é o construtor”, resumiu Ronnie Lessa em sua delação.

Em manifestação da Procuradoria-Geral da República, consta que Ronald "circundou o local em que a execução do homicídio se consumaria" e que coube a ele informar "aos executores do crime sobre a agenda de Marielle Franco na Casa das Pretas, no dia 14 de março de 2018", dia em que os assassinatos foram cometidos.

O militar já foi condenado duas vezes , em 2021, pela Justiça. Em uma delas, pegou 17 anos de prisão pela acusação de ser um dos chefes da milícia da Muzema e de Rio das Pedras. Na outra, a pena foi maior: 76 anos e oito meses pelo sequestro e morte de quatro jovens, em 2003, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no crime que ficou conhecido como a "Chacina da Via Show".

À época da decretação da prisão, em maio de 2024, o advogado de Ronald, Igor de Carvalho, afirmou que a defesa foi surpreendida pela "informação da inserção de seu cliente como acusado no processo que apura a morte da vereadora Marielle e de Anderson. Sobretudo porque, "após detida análise do relatório final da investigação, disponibilizado pelo Supremo Tribunal Federal, fica evidente que a própria Polícia Federal afirmou a total ausência de elementos que corroborassem as palavras do criminoso confesso e delator Ronnie Lessa, no tocante à participação do cliente deste escritório".

Ainda segundo a nota do advogado de Ronald, "causa elevada estranheza a conduta da Procuradoria Geral da República ao oferecer denúncia e requerer prisão, haja vista o pequeno prazo entre o término da longeva investigação (que concluiu inexistir provas contra Ronald) e a denúncia. Ressalte-se que, assim que houver maiores informações acerca dos motivos que levaram a tal inusitada situação, posto que esse escritório ainda não teve acesso ao conteúdo do processo, a defesa trará à sociedade as provas que refutam tais infundadas acusações".

