Roberto Freire: "Esquerda brasileira não tem futuro, ainda está no século 20"

A- A+

De volta ao comando do Cidadania, o ex-senador e ex-deputado federal Roberto Freire volta aos debates políticos cobrando que a esquerda "se atualize porque o mundo mudou". Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", ele analisou que as instituições têm enfrentado problemas para se adaptar a essas mudanças, criticou a ação dos Estados Unidos na Venezuela e defendeu o nome do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), como candidato à Presidência da República para a eleição deste ano.

O senhor reassumiu o partido após dois anos. O que fez nesse tempo?

Continuei na atividade. Mas muito em rede, estava sem mandato e sem mandato partidário. Então fiquei em casa, mas como sempre participei do Twitter, atual X, e de outras redes sociais, consegui sobreviver e manter a cabeça ativa. Continuei pensando política, intervindo politicamente, tenho um razoável número de seguidores, então deu para ficar pelo menos vivo e atuante.

Seu último mandato encerrou em 2018. O que é que mudou desde então no Brasil?

Mudou o mundo, e o Brasil não podia ser diferente, mudou também. Vivíamos numa sociedade do capitalismo industrial, e hoje é um outro mundo, uma nova realidade. Um mundo virtual, inclusive com outro mercado de trabalho, que é o mercado de trabalho virtual, que mudou todas as relações. Infelizmente, o mundo não se adapta de imediato a essas mudanças. Ao contrário, elas geram graves problemas. E essas mudanças são disruptivas. As instituições demoram a se adaptar.

E quanto ao retorno de Donald Trump nos Estados Unidos?

Olha, o pior de tudo é que é uma mudança de retrocesso. É a mudança que acontece em países que não se adaptam muito facilmente e que buscam talvez glórias e hegemonias passadas, que acontecem com o cidadão que busca a família, a religião, num conservadorismo pelo medo do futuro. As sociedades também têm isso, a gente pode chamar esse processo de reação de conservadorismo, de fascismo, de reacionarismo, o que você imaginar. O que está acontecendo é que as pessoas não se adaptam facilmente às mudanças, e há aquelas que reagem a elas. Interessante é que muitas vezes aqueles que reagem às mudanças ficam imaginando que são revolucionários, porque já foram e deixaram de ser. Por isso que eles não estão entendendo a mudança.

E quanto à prisão de Nicolás Maduro?

O Trump chegou a prender o Maduro, mas não colocou ninguém lá. A vice-presidente assumiu. É mais grave. Mas o governo continua o mesmo. Você só tirou a figura do ditador. Não teve nada a ver com um processo democrático na Venezuela. Trump fez um acordão com o regime chavista. O que ele mudou foi que era uma ditadura não alinhada aos Estados Unidos. Agora ele está dizendo que a América tem dono, que o hemisfério americano é quintal dos Estados Unidos, e é ele que manda. Para ele não importa se o governo é democrático ou não. Nós tínhamos evoluído, a civilização humana tinha avançado para criar normas de direito internacional, de respeito às pequenas nações soberanas. Mas nós representamos uma esquerda que nunca apoiou a ditadura de Maduro.

Mas o presidente Lula (PT) apoiou...

Sim, mas isso aí é problema dele. Agora você teve claramente posições do que é a realidade política brasileira. Os bolsonaristas, seja Tarcísio de Freitas, a própria família Bolsonaro ou Ratinho Júnior, todos falando maravilhas da ação do Trump que derrubou Maduro. Claro que os venezuelanos celebraram, mas aquilo ali não era a forma correta. Não houve mudança do regime, sequestraram e prenderam o ditador, mas a ditadura que veio do Chavismo não acabou. E quem teve a capacidade de ver isso claramente foi o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), que demonstrou ser um estadista, que condenava sempre a ditadura de Maduro, mas esse não era o mecanismo que o mundo civilizado aceita.

Ele é seu pré-candidato a presidente? O Cidadania vai defender o nome dele?

Essa decisão não será só minha. Terá que haver uma decisão do congresso do partido, que eu imagino convocar. Há tempo de decidir qual será o nosso caminho e quem vamos apoiar com o projeto nacional. Vou lutar evidentemente para que o partido tenha uma candidatura, tal como fizemos em 2022 com Simone Tebet (MDB), que seja uma alternativa a essa polarização tóxica e embrutecedora da política brasileira. O Brasil avança a passo de cágado, enquanto outros países cavalgam. Vamos trabalhar e discutir internamente no congresso, para que definamos qual o caminho a seguir. Vou defender o caminho de apoiar o candidato Eduardo Leite. Não vou apoiar nenhum candidato do campo bolsonarista. Isso não significa, como pensam os lulopetistas e bolsonaristas, que se você não é um, é o outro. Não, eu não sou nenhum dos dois. O Brasil precisa superar essa fase.

Mantém então a tese da terceira via?

Não quero chamar de terceira via, porque não acho que o Brasil tenha duas vias. Essas duas não são vias. Não vou atrás de pesquisas quantitativas, que apenas colocam cenários que não sabemos quais são. Eu vou e uso uma qualitativa, que foi feita sob a coordenação inclusive do cientista político Pablo Hortelã, que tinha a ideia de analisar o eleitorado brasileiro. E ficou evidente que você tem minorias tanto lulistas quanto bolsonaristas, setores à direita e à esquerda, e você tem um grande centro, juntando centro-direita, centro-esquerda, centrista, liberal, social democracia. Esquerda como nós, que não somos nem lulistas e nem ligados a nenhum dos partidos que são aliados do PT historicamente. Fizemos apoio a Lula nessa última eleição, porque era para escolher entre ele e Bolsonaro.

Mas ainda existe esquerda e direita?

Essa é uma pergunta muito instigante. Esquerda e direita não são coisas substantivas, elas são referenciais. A substância é a política, as ideias que você, ao tê-las, pode dizer se são de esquerda ou de direita. O que está acontecendo hoje é que a esquerda brasileira é contra reformas, seja administrativa, da Previdência, do ensino educacional, que precisam ser feitas. A única que vi eles junto conosco foi no SUS, a grande reforma sanitária, mas que foi comandada por nós.

O Cidadania já foi PCB e PPS. Em 1998 e 2002, vocês lançaram Ciro Gomes para presidente, mas não o apoiaram em 2022. Ele deve disputar no Ceará, vocês agora podem firmar uma aliança?

Nós votamos em Lula em algumas vezes, sendo uma delas no primeiro turno. Mas em duas oportunidades lançamos o Ciro para presidente. Ele agora voltou para o PSDB, então não sei como vai ficar em função desse processo nacional. Mas imagine o Ciro Gomes apoiando Eduardo Leite, eu apoio o Ciro no Ceará, pronto (risos).

Roberto Freire continua um homem de esquerda?

Sim, tal como fui durante toda a minha vida. Só que eu não sou aquele que não entende e que tem ideia fixa. Eu não sou doido. Se o mundo muda, eu tenho que entender o que mudou para poder saber como me posicionar, com os meus valores e os meus princípios, que continuam os mesmos. Não estou dizendo que os outros não têm valores; o que eu estou dizendo é que eles estão equivocados em analisar a realidade. Aqueles que se dizem de esquerda não querem perceber que o mundo do trabalho mudou. Continuam pensando que o mundo está na burguesia e na classe proletária, que, aliás, está se reduzindo. Eles continuam pensando a política com um programa com conceitos que não se aplicam mais. E vêm me falar de esquerda e me criticar como se eu não estivesse na esquerda? Essa esquerda não tem futuro, e eu quero ter futuro. Essa esquerda está no século 20, mesmo há quase 20 anos no poder, e nós continuamos sendo uma das sociedades mais perversas em termos de igualdade do mundo.

Então o senhor se reciclou, mas a esquerda não?

Eu tento pelo menos compreender o mundo (risos). Esse é um ensinamento que veio inclusive do marxismo, que eu assumi na minha juventude e continuo ainda com alguns conceitos fundamentais. Um deles é o de que tenho que atuar em cima da análise concreta da realidade, não com base nas minhas ideias e dogmas. Eu busco entender e não vou querer mudar a realidade em função do que penso. Infelizmente, a esquerda, em grande parte no mundo, na América Latina em especial, não conseguiu ainda entender que estamos em outro mundo. A esquerda do futuro precisa ter a capacidade de entender o mundo do futuro, e não de ser fiel ao que foi no passado, que pode ter sido heroico, e foi. Não me arrependo de nada do que fiz e fui. Faria tudo de novo, se o mundo voltasse para trás. Agora, para a frente, eu não posso fazer, porque não sou idiota.

Lula é um candidato imbatível?

Não. Ele já teve riscos em 2022, que foi uma eleição da rejeição. Lembro bem o impacto que a candidatura de Simone Tebet tinha. Percebia-se que era um quadro político, tinha um programa, um projeto, que Lula renega, de integração com a América Latina. Esse é um grande projeto para o Brasil. Só que, quando veio a grande disputa, aquela polarização, quem era simpático a Simone, mas era contra Bolsonaro, disse que ia votar em Lula para Bolsonaro não ganhar. O mesmo se dava para aquele que era contra Lula e dizia que não ia votar nela porque, se não votasse em Lula, Bolsonaro poderia ganhar. Então aquele processo não vai ser o atual. Não é o mesmo, não vai ser Lula contra Bolsonaro. Talvez contra um filho (Flávio Bolsonaro), mas, de qualquer forma, a sociedade cansou dessa polarização tóxica.

Veja também