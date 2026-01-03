A- A+

Política Roberto Freire no podcast "Direto de Brasília" da próxima terça (6) Na pauta, o cenário nacional, os escândalos do INSS e do banco Master e a eleição presidencial

De volta à presidência do Cidadania, o ex-senador Roberto Freire estará no primeiro podcast do ano "Direto de Brasília", da próxima terça-feira. Na pauta, o cenário nacional, os escândalos do INSS e do banco Master e a eleição presidencial. Freire é defensor da pré-candidatura ao Planalto do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD).

Freire é recifense e começou a militar na política em 1962, quando foi estudante da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atuou também como advogado sindical, defendendo trabalhadores rurais. Participou pela primeira vez de uma eleição em 1972. Candidato a prefeito de Olinda pelo então MDB, foi o mais votado, mas perdeu para a soma dos votos das duas sublegendas da ARENA. O primeiro mandato, de deputado estadual, foi conquistado em 1974 pelo MDB.

A partir da experiência em Pernambuco, e considerado um dos expoentes da esquerda nordestina, Freire começa a sua carreira em nível nacional. Foi eleito para quatro mandatos sucessivos de deputado federal, primeiro pelo PMDB e depois pelo PCB. Em 1994 elegeu-se senador e, em 2002, voltou à Câmara para o seu 5° mandato como deputado federal.

Ao longo de sua vida pública, Freire destacou-se na luta pelo fim da ditadura e pela retomada da democracia, sempre defendendo amplas alianças políticas e criticando os segmentos da esquerda menos favoráveis a acordos e composições com setores da direita política.

Na eleição de 1998, durante a primeira metade do mandato de Senador da República por Pernambuco, foi candidato a vice-presidente em uma chapa “puro sangue” com Ciro Gomes, ambos do PPS, obtendo 10,97% dos votos válidos, ocupando a 3ª posição, atrás de Lula que ficou em 2° lugar e de FHC que consagrou sua reeleição.

Em 18 de novembro de 2016, foi anunciado como o novo ministro da Cultura do Governo Temer, após a renúncia de Marcelo Calero. Foi exonerado, a seu pedido, em 22 de maio de 2017. Em 23 de maio daquele ano, reassumiu sua vaga de suplente de deputado federal por São Paulo.

O "Direto de Brasília" vai ao ar das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, e também em cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste. Retransmitem ainda o programa a Gazeta News (Grupo Collor) em Alagoas; a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras na Paraíba; a Mais-TV, sob o comando do jornalista Heron Cid; e ainda a Rede ANC, no Ceará, com mais de 50 emissoras, além TV LW, de Arcoverde.

Entram como parceiros na mídia institucional o Grupo Ferreira, de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o grupo Grau Técnico.

Veja também