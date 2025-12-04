Qui, 04 de Dezembro

OPERAÇÃO

Rodrigo Bacellar: entenda ponto a ponto a prisão do presidente da Alerj

Bacellar é suspeito de vazamento de informações sigilosas da investigação que prendeu o deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Jóias

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo BacellarO presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacellar - Foto: Thiago Lontra/Alerj

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil), foi preso na manhã dessa quarta-feira (3) pela Polícia Federal (PF). A prisão foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, onde corre o caso.

A Operação Unha e Carne foi deflagrada para combater a atuação de agentes públicos envolvidos no vazamento de informações sigilosas da investigação que prendeu o deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias.

Entenda ponto a ponto da prisão do parlamentar.


Operação Zargun
Em 3 de setembro, TH Jóias, foi preso em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, acusado de tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro e negociação de armas para o Comando Vermelho. Segundo a investigação, TH Jóias utilizava o mandato na Alerj para favorecer o crime organizado. Ele é acusado de intermediar a compra e a venda de drogas, fuzis e equipamentos antidrones destinados ao Complexo do Alemão, além de indicar a esposa de Gabriel Dias de Oliveira, o Índio do Lixão — apontado como traficante e também preso —, para um cargo parlamentar.

Na época, foram expedidos 18 mandados de prisão preventiva, dos quais 15 foram efetivamente cumpridos, além de 22 de busca e apreensão, com ações em endereços na Barra da Tijuca, Freguesia, na Zona Oeste, e em Copacabana, na Zona Sul. Na Alerj, policiais federais e procuradores recolheram um malote com apreensões.

Nota da Alerj
"A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) ainda não foi comunicada oficialmente sobre a operação ocorrida nesta manhã. Assim que tiver acesso a todas as informações, irá tomar as medidas cabíveis".

