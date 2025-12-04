A- A+

OPERAÇÃO Rodrigo Bacellar: entenda ponto a ponto a prisão do presidente da Alerj Bacellar é suspeito de vazamento de informações sigilosas da investigação que prendeu o deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Jóias

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil), foi preso na manhã dessa quarta-feira (3) pela Polícia Federal (PF). A prisão foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, onde corre o caso.

A Operação Unha e Carne foi deflagrada para combater a atuação de agentes públicos envolvidos no vazamento de informações sigilosas da investigação que prendeu o deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias.

Entenda ponto a ponto da prisão do parlamentar.

Rodrigo Bacellar foi detido na sede da Polícia Federal nesta quarta-feira.



Contra ele havia um mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que determinou o afastamento dele da presidência da Alerj.



Segundo o ministro, há 'fortes indícios' da participação de Bacellar em uma organização criminosa.



Um relatório da Polícia Federal aponta que o presidente da Alerj é suspeito de ter vazado informações sigilosas da Operação Zargun, deflagrada em setembro, em que o então deputado estadual TH Joias foi preso, por ligação com o Comando Vermelho.



O envolvimento do presidente da Alerj foi apontado pela PF após análise do material apreendido naquela operação. Trocas de mensagens entre Bacellar e TH Jóias são apresentadas como provas do possível vazamento.



A decisão de Moraes diz ainda que " Bacellar (...) teve conhecimento prévio da operação policial, comunicou-se com Thiego – principal alvo da ação – e ainda o orientou quanto à retirada de objetos de interesse investigativo".



Foram feitas, nesta quarta-feira, ações de busca e apreensão em quatro endereços ligados ao deputado — em Botafogo, Campos dos Goytacazes e Teresópolis — e no seu gabinete na Alerj.



O ex-deputado preso TH Jóias também foi levado para a sede da PF. Ele passou cerca de 1h20 no local, mas decidiu ficar em silêncio e não responder aos questionamentos dos agentes.



Bacellar vai ficar preso na superintendência da Polícia Federal no Rio. O parlamentar não será transferido para o sistema penitenciário porque tem direito "sala de Estado-Maior" — conceito que assegura dignidade e segurança a determinadas autoridades.



Operação Zargun

Em 3 de setembro, TH Jóias, foi preso em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, acusado de tráfico de drogas, corrupção, lavagem de dinheiro e negociação de armas para o Comando Vermelho. Segundo a investigação, TH Jóias utilizava o mandato na Alerj para favorecer o crime organizado. Ele é acusado de intermediar a compra e a venda de drogas, fuzis e equipamentos antidrones destinados ao Complexo do Alemão, além de indicar a esposa de Gabriel Dias de Oliveira, o Índio do Lixão — apontado como traficante e também preso —, para um cargo parlamentar.

Na época, foram expedidos 18 mandados de prisão preventiva, dos quais 15 foram efetivamente cumpridos, além de 22 de busca e apreensão, com ações em endereços na Barra da Tijuca, Freguesia, na Zona Oeste, e em Copacabana, na Zona Sul. Na Alerj, policiais federais e procuradores recolheram um malote com apreensões.

Nota da Alerj

"A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) ainda não foi comunicada oficialmente sobre a operação ocorrida nesta manhã. Assim que tiver acesso a todas as informações, irá tomar as medidas cabíveis".

