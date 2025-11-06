Qui, 06 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta06/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
são paulo

Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, é afastado do cargo após operação da Polícia Federal

Dois mandados de prisão foram cumpridos em investigação sobre supostos crimes envolvendo contratos da área da saúde

Reportar Erro
Prefeito 'tiktoker de Sorocaba', Rodrigo Manga, é alvo de operção de busca e apreensão da PF nesta quinta-feira Prefeito 'tiktoker de Sorocaba', Rodrigo Manga, é alvo de operção de busca e apreensão da PF nesta quinta-feira  - Foto: Reprodução

O prefeito da cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, foi afastado do cargo por 180 dias após operação da Polícia Federal (PF) realizada nesta quinta-feira (6). Rodrigo Manga (Republicanos) é um dos investigados da Operação Copia e Cola, que apura supostos crimes em contratos emergenciais na área da saúde.

A PF informou que cumpriu sete mandados de busca e apreensão, além de dois mandados de prisão preventiva. "A Justiça também determinou o sequestro e a indisponibilidade de bens de alguns dos investigados, no valor aproximado de R$ 6,5 milhões, além da aplicação de medidas cautelares como suspensão de função pública e proibição de contato com determinadas pessoas", diz a corporação.

Segundo o G1, entre os presos está o empresário Marcos Silva Mott, que é amigo do prefeito, e que é suspeito de lavar dinheiro em contratos da prefeitura de Sorocaba. A defesa dele afirmou que "trata-se de medida desnecessária, pois nosso cliente sempre esteve à disposição das autoridades e já prestou esclarecimentos iniciais".

Leia também

• Eduardo da Fonte e Antônio Moraes cobram ao governo do estado a duplicação da PE-90

• Dueire e Jarbas Filho se reúnem com Baleia Rossi para debater o futuro do MDB em Pernambuco

• Oficial de inteligência da PM-RJ diz ao Congresso que operação teve resultado 'ínfimo'

Rodrigo Manga se pronunciou sobre o afastamento pelas redes sociais. "Acredite se quiser, me afastaram do cargo. Eu aqui em Brasília, fui em frente ao Palácio da Justiça, falei que tem que colocar o Exército na rua, os deputados me receberam super bem, falando: 'Manga, cuidado, você está aparecendo muito, estão tentando aí'. O que a gente ouve de bastidores é que os caras tentam tira do jogo qualquer um que ameaça a candidatura deles [...] gente não deu outra", disse ele.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Rodrigo Manga (@rodrigomangaoficial)

A prefeitura de Sorocaba também se posicionou sobre o caso e informou que "em conformidade com a legislação vigente e o princípio da continuidade administrativa, o vice-prefeito Fernando Martins da Costa Neto assumiu, nesta quinta-feira (6), o cargo de prefeito de Sorocaba, até que os fatos sejam esclarecidos, garantindo a plena continuidade dos serviços públicos e o funcionamento regular da Administração Municipal".

Prefeito "tiktoker"
Manga foi reeleito prefeito de Sorocaba no ano passado com mais de 263 mil votos, contabilizando 73,75% dos votos válidos. Aliado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ele se tornou conhecido nas redes sociais pela publicação de vídeos em que usa o humor para informar sobre serviços na cidade, como a disponibilização de carregadores portáteis e guarda-chuvas nos pontos de ônibus.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter