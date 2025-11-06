A- A+

são paulo Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba, é afastado do cargo após operação da Polícia Federal Dois mandados de prisão foram cumpridos em investigação sobre supostos crimes envolvendo contratos da área da saúde

O prefeito da cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, foi afastado do cargo por 180 dias após operação da Polícia Federal (PF) realizada nesta quinta-feira (6). Rodrigo Manga (Republicanos) é um dos investigados da Operação Copia e Cola, que apura supostos crimes em contratos emergenciais na área da saúde.

A PF informou que cumpriu sete mandados de busca e apreensão, além de dois mandados de prisão preventiva. "A Justiça também determinou o sequestro e a indisponibilidade de bens de alguns dos investigados, no valor aproximado de R$ 6,5 milhões, além da aplicação de medidas cautelares como suspensão de função pública e proibição de contato com determinadas pessoas", diz a corporação.

Segundo o G1, entre os presos está o empresário Marcos Silva Mott, que é amigo do prefeito, e que é suspeito de lavar dinheiro em contratos da prefeitura de Sorocaba. A defesa dele afirmou que "trata-se de medida desnecessária, pois nosso cliente sempre esteve à disposição das autoridades e já prestou esclarecimentos iniciais".

Rodrigo Manga se pronunciou sobre o afastamento pelas redes sociais. "Acredite se quiser, me afastaram do cargo. Eu aqui em Brasília, fui em frente ao Palácio da Justiça, falei que tem que colocar o Exército na rua, os deputados me receberam super bem, falando: 'Manga, cuidado, você está aparecendo muito, estão tentando aí'. O que a gente ouve de bastidores é que os caras tentam tira do jogo qualquer um que ameaça a candidatura deles [...] gente não deu outra", disse ele.

A prefeitura de Sorocaba também se posicionou sobre o caso e informou que "em conformidade com a legislação vigente e o princípio da continuidade administrativa, o vice-prefeito Fernando Martins da Costa Neto assumiu, nesta quinta-feira (6), o cargo de prefeito de Sorocaba, até que os fatos sejam esclarecidos, garantindo a plena continuidade dos serviços públicos e o funcionamento regular da Administração Municipal".

Prefeito "tiktoker"

Manga foi reeleito prefeito de Sorocaba no ano passado com mais de 263 mil votos, contabilizando 73,75% dos votos válidos. Aliado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ele se tornou conhecido nas redes sociais pela publicação de vídeos em que usa o humor para informar sobre serviços na cidade, como a disponibilização de carregadores portáteis e guarda-chuvas nos pontos de ônibus.

