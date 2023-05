Rodrigo Novaes, agora no TCE, defende que Governo Raquel Lyra amplie diálogo com Alepe

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o ex-deputado Rodrigo Novaes, que assume hoje a vaga deixada após a saída de Teresa Duere do conselho do Tribunal de Contas do Estado, defende a tese de que haja mais diálogo entre o executivo e legislativo. Segundo Novaes, o presidente da Alepe, Álvaro Porto, tem feito a parte que lhe cabe nessa relação.

“O deputado Álvaro Porto tem se esforçado nesse sentido. Quero crer que o Governo do Estado também está se esforçando. A gente precisa encontrar os caminhos que nos une e o que nos une é justamente o espírito público. Pode haver divergência no campo político, mas é preciso que haja convergência no objetivo comum que é servir ao povo de Pernambuco”, enfatiza Novaes.

Para Novaes, é preciso que todos tenham maturidade e compreendam que o povo de Pernambuco não pode ser prejudicado pela falta de diálogo e pela falta de capacidade de poder encontrar caminhos e sintonia.

“É preciso que haja sintonia da Alepe com poder judiciário, do poder judiciário com poder executivo, do executivo com a assembleia. Que todos tenham essa compreensão. Eu torço para que a Alepe continue em sua caminhada pela independência e que o Governo do Estado também possa ter a energia para construir os laços com a Assembleia Legislativa. Evidente que existem dificuldades de relacionamento, mas é preciso que haja conversa, diálogo, para que isso seja superado”, argumenta o novo conselheiro.

Após quatro mandatos, Rodrigo Novaes toma posse, logo mais, às 10h, com o sentimento de que sua eleição para o Tribunal de Contas do Estado reafirmou o quanto a Assembleia Legislativa vem, na atual legislatura, em processo de afirmação de sua autonomia, da sua independência e sua respeitabilidade. Novaes foi eleito por 30 votos, apesar da notória campanha feita pelo governo Raquel para eleger o candidato Joaquim Lira, que terminou computando apenas 18 votos a seu favor.

“Raríssimas vezes isso aconteceu, da Assembleia poder escolher mesmo em detrimento da preferência de um governador por uma outra candidatura”, destaca o ex-deputado, que complementa dizendo que embora estivesse na Alepe desde a 17ª legislatura, essa 20ª legislatura tem se mostrado diferente de todas.

“Isso graças a forma como o presidente Álvaro Porto vem conduzindo e também à sensibilidade, maturidade e responsabilidade dos deputados que estão lá”, pontua o novo conselheiro do TCE.