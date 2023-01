Rodrigo Pacheco diz que criminosos vão pagar a conta

A- A+

O Senado está reunido em sessão extraordinária semipresencial nesta terça-feira (10), para votar projeto de decreto legislativo que autoriza a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal.

Aprovado em votação simbólica na Câmara na segunda (9), o PDL 1/2023 é resultado de decreto assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, após a invasão dos edifícios-sede dos três Poderes no domingo (8).

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que retornou de viagem ao exterior e preside a sessão semipresencial, disse que em sua fala antes da votação que os terroristas que cometeram atos de vandalismo em Brasília vão pagar a conta pelo que fizeram.

Nos ataques de domingo, os invasores depredaram e saquearam dependências do Senado e da Câmara dos Deputados, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF).



Veja também

Atos golpistas Senado aprova intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal