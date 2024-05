A- A+

No Congresso, as duas Casas – Senado e Câmara – nunca tiveram dirigentes tão em baixa sintonia com a população brasileira. É o que mostra a pesquisa Atlas Intel que foi divulgada ontem, trazendo também a avaliação do Governo Lula, que tem 51% de aprovação, índice também fraco, levando-se em consideração as duas primeiras gestões do petista.

Já os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), têm as piores taxas de avaliação dentre os políticos. Dentre os entrevistados, apenas 12% dizem ter uma imagem positiva do presidente da Câmara e 65% declaram ter uma imagem negativa dele.

Em relação ao presidente do Senado, 18% afirmam ter uma imagem positiva e 55% dizem ter uma imagem negativa. Os melhores avaliados são o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos): 48% dos entrevistados dizem ter uma imagem positiva dos políticos.

A avaliação negativa do chefe do Executivo federal, entretanto, é maior: 48%. Só 32% declararam ter uma imagem negativa do governador paulista. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com a terceira melhor avaliação: 45% têm uma imagem positiva e 52% têm uma imagem negativa. Outros políticos também foram julgados pelos entrevistados.

Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul, Estado que enfrenta uma tragédia por causa das enchentes, só tem 18% de avaliação positiva, enquanto a negativa chega a 46%. Rui Costa, ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia, é visto como um bom político para 19% dos entrevistados e ruim por 41% dos entrevistados.

Já Ciro Gomes, ex-governador do Ceará e ex-ministro, que se envolve em grandes polêmicas, tem uma avaliação positiva de 21% e negativa de 59%. Por fim, foram avaliados também o senador Sérgio Moro (29% positiva e 54% negativa), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (29% de positiva e 37% de negativa) e Romeu Zema, governador de Minas (38% e 36% negativa).

