Rodrigo Pacheco é citado como alvo de grupo investigado pela PF por espionar autoridades

O nome do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ex-presidente do Senado, é citado em anotações encontradas com o grupo auto-intitulado "Comando de Caça a Comunistas, Corruptos e Criminosos", que foi alvo de operação da Polícia Federal nesta quarta-feira. Segundo as investigações, o grupo é investigado por fornecer serviços de espionagem contra autoridades.

A descoberta foi feita no âmbito da operação Sisamnes, que investiga um suposto esquema de corrupção envolvendo a venda de sentenças judiciais no Tribunal de Justiça do Mato Grosso e no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A informação foi revelada pela coluna de Daniela Lima, do portal G1, e confirmada pelo Globo.

Em nota, Pacheco classificou a descoberta como um "fato estarrecedor trazido à luz".





“Externo meu repúdio em razão da gravidade que representa à democracia a intimidação a autoridades no Brasil, com a descoberta de um grupo criminoso, conforme investigação da Polícia Federal, que espiona, ameaça e constrange, como se o país fosse uma terra sem leis. Que as autoridades competentes façam prevalecer a lei, a ordem e a competente investigação sobre esse fato estarrecedor trazido à luz", disse o parlamentar na nota.

Entre os materiais apreendidos ao longo das investigações, a PF encontrou uma tabela em nome de uma organização autointitulada de "Comando C4" - referência a "Comando de Caça Comunistas, Corruptos e Criminosos". O documento estipula preços para o monitoramento de autoridades. O serviço para senadores, por exemplo, custaria R$ 150 mil e ministros do Poder Judiciário teria um custo de R$ 250 mil.

As atividades incluíam armamento pesado, como fuzis e minas, além de preços para outros trabalhos avulsos, como a locação de imóveis e até mesmo a utilização de garotas e garotos de programa como iscas e materiais de disfarce. As possibilidades de serviço ofertadas pelo grupo também envolve hackers e equipes de inteligência, reconhecimento e operações.

Venda de sentenças

A operação da PF mirou nos possíveis "mandantes e eventuais coautores" do assassinato do advogado Roberto Zampieri, morto em Cuiabá em dezembro de 2023.

O advogado foi peça chave na investigação sobre um suposto esquema de venda de decisões do Poder Judiciário, descoberto inicialmente no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e depois se estendeu para o STJ. Foi a partir do celular dele que os investigadores se depararam com indícios de pagamento de propina a desembargadores e assessores de ministros do STJ.

Os agentes estão cumprindo cinco mandados de prisão preventiva, quatro mandados de monitoramento eletrônico, seis mandados de busca e apreensão nos estados de Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais, além de medidas cautelares como o recolhimento de passaportes. Conforme nota da corporação, a Polícia Federal "descobriu a existência de uma organização criminosa responsável pela prática de crimes como espionagem e homicídios sob encomenda".

As ações foram expedidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, que conduz o inquérito na Corte em razão de haver citações a ministros do STJ.

Entre os alvos dos mandados de prisão, estão o fazendeiro Aníbal Moreno Laurindo que seria o suposto mandante do crime. Ele foi indiciado por homicídio duplamente qualificado pela Polícia Civil do Mato Grosso, em julho de 2024.

Segundo a Polícia Civis, o crime ocorreu em função de uma disputa agrária entre o fazendeiro e o advogado por uma propriedade em Paranatinga (MT) avaliada em cerca de R$ 100 milhões.

Outro alvo da operação de hoje é o coronel do Exército Luiz Caçadini, que teria sido o intermediador entre o mandante e os executores; Antônio Gomes da Silva, que seria o atirador; e Hedilerson Barbosa, que seria o dono da pistola 9 mm utilizada no crime.

O executor teria seguido os passos do advogado pelas ruas de Cuiabá antes de cometer o homicídio. Após ser preso pela Polícia Civil, ele confessou o crime.

Zampieri foi baleado com 10 tiros em frente ao seu escritório de advocacia. Ele estava dentro do carro, quando o atirador se aproximou e disparou. O assassinato foi registrado pelas câmeras de segurança do local.

O inquérito da Polícia Civil foi remetido ao Supremo e passou a ser aprofundado pela Polícia Federal, que deflagrou a nova operação nesta quarta-feira.

Conforme revelado no blog da Malu Gaspar nesta segunda-feira, Zanin prorrogou as investigações por mais 60 dias. Em seu pedido para ampliar o prazo para a apuração, em maio, a PF argumentou que o esquema tem se revelado “consideravelmente mais sofisticado e complexo” do que imaginavam os próprios investigadores. Em março deste ano, o ministro já havia atendido a um pedido da PF para esticar a investigação por mais 45 dias.

