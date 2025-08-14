Qui, 14 de Agosto

STF

"Rodrigo Pacheco é nosso candidato", diz Gilmar Mendes ao defender senador como ministro do STF

Diante dos rumores da saída de Barroso, começam as disputas pela vaga na corte

Alexandre de Moraes e Rodrigo Pacheco Alexandre de Moraes e Rodrigo Pacheco  - Foto: Antônio Augusto / Secom TSE

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes declarou apoio ao senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para assumir uma das vagas do Supremo. A informação é da colunista da Folha de São Paulo Mônica Bergamo.

“A Corte precisa de pessoas corajosas e preparadas juridicamente", disse Gilmar Mendes. "E o senador Pacheco é o nosso candidato. O STF é jogo para adultos", concluiu.

Segundo Mônica Bergamo, a fala ocorreu durante uma reunião social e diante do próprio senador que optou por ficar em silêncio. Ao ser questionado pela colunista, Rodrigo Pacheco disse “ser tímido”.

O atual ministro do STF ainda disse que defende o nome do parlamentar independente da vaga na corte abrir agora ou futuramente. 

A disputa começa diante dos rumores de que o presidente do tribunal, Luís Roberto Barroso, irá deixar o cargo ao final do mandato em setembro. Outros nomes cotados para a vaga são o do advogado-geral da União, Jorge Messias, e o do controlador-geral da União, Vinicius de Carvalho.

