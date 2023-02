A- A+

Senado Rodrigo Pacheco é reeleito presidente do Senado Com apoio do Governo, o senador mineiro disputou a eleição com o bolsonarista Rogério Marinho

Com um placar de 49 votos a favor do seu nome, o senador Rodrigo Pacheco (PSD) foi reeleito há pouco para a Presidência do Senado. Ele disputou o cargo com o ministro bolsonarista Rogério Marinho (PL-RN). Nos últimos dias, as articulações em torno dos votos foram bastante intensas, principalmente por parte do Governo Federal. Ministros de Lula pediram licença dos seus cargos para voltar ao Senado e votar em Pacheco.

