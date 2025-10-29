A- A+

Bolívia Rodrigo Paz pede ajuda a Bukele com prisões Conversa entre os líderes ocorreu logo após a vitória do novo presidente boliviano

O presidente eleito da Bolívia, Rodrigo Paz, disse que solicitou apoio direto ao líder de El Salvador, Nayib Bukele, para reformular o sistema prisional do país. A informação foi veículada no jornal boliviano El Deber.

A conversa aconteceu durante uma chamada telefônica feita por Bukele para parabenizar a vitória do novo líder boliviano. Na ocasião, Paz ainda anunciou que Bukele vai participar da cerimônia de posse dele no dia 8 de novembro.

“Ele é uma pessoa muito simpática, muito franca, muito direta. Presumo que haverá uma representação muito importante de El Salvador”, acrescentou Paz.

