Rodrigo reafirma apoio a Humberto

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O prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSD), reafirmou o seu apoio à pré-candidatura do senador Humberto Costa (PT) à reeleição em 2026, mesmo diante do fato de o petista integrar o campo de oposição à governadora Raquel Lyra (PSD), candidata de Pinheiro ao Governo. Em entrevista à Folha de Pernambuco, o gestor caruaruense afirmou que a decisão já está consolidada e comunicada à governadora. "Eu já anunciei que estamos fechados com Humberto Costa. O outro senador a gente está esperando a definição da governadora Raquel Lyra", declarou.

Ao ser questionado se já havia informado sua posição à chefe do Executivo estadual, Rodrigo foi categórico. "Já, já. Isso já foi publicado. Isso eu já falei desde o ano passado", respondeu. A declaração reforça a estratégia política do prefeito de separar a aliança administrativa com o Governo do Estado das articulações para a disputa ao Senado.

Rodrigo justificou o apoio a Humberto Costa destacando a atuação do parlamentar em favor de Caruaru, especialmente na captação de recursos para o município. Segundo ele, o senador foi um dos principais interlocutores junto ao Governo Federal e à Petrobras para ampliar os investimentos destinados ao São João deste ano. "Ele, desde o início, vem nos ajudando nessa captação, principalmente com a Petrobras, e por isso a gente conseguiu alavancar também um valor maior de patrocínio para 2026", afirmou.

O prefeito argumentou que sua prioridade é garantir parcerias que resultem em obras e serviços para a população, independentemente de alinhamentos partidários. "A população de Caruaru quer que a obra aconteça, que os serviços na cidade melhorem e as parcerias sejam positivas", disse. Ao mesmo tempo, fez questão de destacar a boa relação com Raquel Lyra, citando investimentos recentes do Estado no município. "Temos na história de Caruaru a maior parceria de todos os tempos com o governo do Estado", ressaltou.

A fala ocorreu em meio ao balanço positivo do início do São João de Caruaru, considerado o maior do mundo. Rodrigo destacou que a festa já movimenta intensamente a economia local, com hotéis lotados e expectativa de receber um número recorde de turistas. A programação deste ano inclui novidades como o show de Roberto Carlos, no Dia dos Namorados (12/06), além da ampliação dos polos de animação e da transmissão dos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo.

Segundo o prefeito, a festa deve gerar mais de 20 mil empregos diretos e movimentar cerca de R$ 800 milhões na economia regional. Ele também comemorou a captação de mais de R$ 43 milhões em patrocínios, com destaque para os aportes do Governo do Estado, do Governo Federal e de estatais como a Petrobras. "Sem esses patrocinadores, tanto públicos quanto privados, a gente não consegue realizar um evento, uma festa tão grandiosa como essa", concluiu.

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