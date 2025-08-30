A- A+

Entrevista Rodrigo Rollemberg no podcast "Direto de Brasília" da próxima terça-feira (2) Entre os assuntos abordados, o deputado federal e ex-governador do Distrito Federal vai comentar sobre o novo momento que o PSB passa a viver tendo como presidente o jovem prefeito do Recife, João Campos

O deputado federal e ex-governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), é o convidado do meu podcast em parceria com a Folha de Pernambuco, o "Direto de Brasília", da próxima terça-feira (2). Entre os assuntos abordados, Rollemberg vai comentar o comportamento da oposição, que ele lidera, ao Governo Ibaneis Rocha (MDB), no Distrito Federal, o cenário nacional, as consequências do tarifaço e o novo momento que o PSB passa a viver tendo como presidente o jovem prefeito do Recife, João Campos.

Rollemberg assumiu seu primeiro mandato como deputado distrital em 1994, destacando-se no combate à grilagem de terras públicas e pela defesa do turismo local. Assumiu a Secretaria de Turismo durante o governo de Cristóvam Buarque, onde iniciou o Projeto Orla, com foco no lazer e turismo na orla do Lago Paranoá.

Em 2010, foi eleito senador, juntamente com Cristovam Buarque, com 738.575 votos. Em 2014, lançou-se candidato a governador do Distrito Federal e venceu as eleições no segundo turno. Recentemente, o deputado comemorou a aprovação do acordo entre Brasil e ONU, que oficializa a sede da COP 30 em Belém, no Pará. Para o parlamentar, o Brasil poderá mostrar ao mundo os avanços no combate ao desmatamento e a agricultura sustentável. “Temos todas as condições para sermos a grande liderança da economia verde em todo o mundo”, disse.

