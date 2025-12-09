A- A+

Eleições 2026 Rogério Marinho afirma que candidatura de Flávio Bolsonaro é 'para valer' Após reunião com filho do ex-presidente e líderes partidários, senador destacou que a composição de acordos para a eleição não será construída 'nem hoje, nem amanhã'

O líder da oposição no Senado Federal, senador Rogério Marinho (PL-RN), afirmou que a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) é "para valer". A declaração ocorreu após a reunião com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e os presidentes do PP, senador Ciro Nogueira (PI), do União Brasil, Antonio Rueda, e do PL, Valdemar Costa Neto. O encontro aconteceu em Brasília, na noite desta segunda-feira, em meio à resistência da cúpula do Centrão enfrentada por Flávio.

Marinho também ressaltou que a construção de alianças para a corrida presidencial não será construída "nem hoje, nem amanhã", e precisa de tempo para a candidatura ser "maturada". Segundo o parlamentar, a sigla irá "buscar até o final ter o maior número possível de partidos trabalhando" pelo objetivo.

— O senador Flávio colocou as condições da sua candidatura, a necessidade de estarmos juntos, e o que pretende apresentar como projeto de país. Tanto Ciro quanto Rueda, que hoje representam uma federação, ouviram e foram muito receptivos, e vão conversar com seus partidos para tomarem uma decisão — afirmou Marinho.

Questionado por jornalistas sobre a candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o líder da oposição respondeu:

— Na hora em que Bolsonaro anuncia que tem uma candidatura, a lealdade não prescreve, a gratidão não prescreve. Então, ele se coloca como candidato à reeleição ao governo de São Paulo e se solidariza com a candidatura do senador Flávio — destacou.

O parlamentar negou mal-estar com aliados do Centrão, devido ao fato de o anúncio da sua pré-candidatura ter sido feito sem aviso prévio a essas lideranças políticas e reforçou que dependerá do governador de Tarcísio para que seu nome tenha sucesso nas urnas.

— Sobre a reunião de ontem, foi positiva. Minha relação com Ciro, Rueda e outros nomes é muito boa. Eles se preocuparam com o meu nome, com base em pesquisas, de eu não tracionar. Meu nome está tracionado. Reforcei a eles que minha candidatura é irreversível, apresentei novos números de pesquisas, e ouvi a mesma mensagem do meu pai na visita de hoje: é um movimento irreversível — disse Flávio após visitar o pai, que está preso na Superintendência Regional da Polícia Federal em Brasília.

Reação de Tarcísio

Na segunda-feira, Tarcísio se pronunciou pela primeira vez sobre o assunto. O governador indicou apoio a Flávio, com a ressalva de que ainda há muito tempo até a eleição presidencial:

— Isso aí (pesquisas) a gente vai avaliar ao longo do tempo. Acho que está cedo. O presidente Bolsonaro é uma pessoa que eu respeito muito, sempre disse que eu serei leal a ele. Isso é inegociável. O Flávio vai contar com a gente. Ele tem uma grande responsabilidade a partir de agora, porque se junta a outros grandes nomes da oposição, como (Romeu) Zema, (Ronaldo) Caiado e Ratinho Júnior, todos extremamente qualificados.

