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supremo tribunal federal Rogério Marinho critica atuação do STF e diz que Corte precisa voltar a ser constitucional Coordenador da campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro criticou também criticou a reunião dos ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin com o presidente Lula e o senador Davi Alcolumbre

O senador Rogério Marinho (PL-RN) criticou a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira, 10. A Corte tem agido como "uma delegacia de polícia, onde se trata de briga de galo até marco temporal", segundo o parlamentar.

Ele pediu que o STF "voltasse a ser uma corte constitucional" ao ser questionado sobre o impeachment de ministros em entrevista à CNN.

O senador, que também é coordenador da campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), falou ainda sobre a instabilidade institucional no País e a relação do Poder Executivo com o STF. Para Marinho, a solução seria que cada poder tratasse de sua atribuição constitucional.

O senador também criticou a reunião dos ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Davi Alcolumbre (União-AP).

Segundo Marinho, a imprensa noticiou o encontro "como se fosse uma coisa natural", quando, na sua avaliação, não é papel de um ministro fazer esse tipo de interlocução política.

A reunião tinha o objetivo de selar um acordo de paz entre Lula e Alcolumbre, após o rompimento motivado pela rejeição da indicação do advogado-geral da União Jorge Messias ao STF.

"Eu acho que esse não é o papel de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então essas coisas precisam deixar de serem banalizadas", disse Marinho.

Questionado se a campanha de Flávio Bolsonaro defende o impeachment de ministros do STF, Marinho reforçou que o instrumento é usado em caso de "um crime de responsabilidade que será apurado caso haja uma ação nesse sentido".

Ele disse ter assinado pedidos de abertura de processos de impeachment contra ministros no passado, mas que os requerimentos não caminharam no Congresso Nacional. "Se nós tivermos uma maioria suficiente, espero pelo menos que eles sejam instalados", declarou, ressalvando que os investigados devem ter "todo o direito de fazer a sua defesa".

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