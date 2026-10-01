Rogério Marinho critica decisão de Gilmar que determinou participação de Renan em debate
Gilmar Mendes atendeu a um pedido do Solidariedade e anulou decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, que havia negado a participação de Renan Santos no debate
O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador de campanha de Flávio Bolsonaro (PL), criticou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes de determinar que a TV Globo assegure a participação do candidato à Presidência Renan Santos (Missão) no debate marcado para a noite desta quinta-feira (1º).
"A interferência indevida do Judiciário põe em risco a democracia. O ministro Gilmar, mais uma vez, ultrapassa suas prerrogativas e invade competências e destrói jurisprudências. A democracia está em risco, o sistema está com medo", escreveu Marinho em seu perfil no X (antigo Twitter).
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Gilmar Mendes atendeu a um pedido do Solidariedade e anulou decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, que havia negado a participação de Renan Santos no debate. O ministro argumentou que o candidato preenchia o requisito previsto no regulamento da emissora e que sua exclusão não poderia ficar a critério da TV Globo.