Eleições 2026 Rogério Marinho desiste de concorrer ao governo do RN para liderar campanha de Flávio à Presidência Senador publicou uma mensagem nas suas redes sociais, enfatizando a lealdade a Bolsonaro

O senador Rogério Marinho (PL-RN) anunciou a desistência da sua pré-candidatura ao governo do Rio Grande do Norte para assumir a coordenação da campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência.

Marinho era tido como um dos nomes mais competitivos na sucessão do governo potiguar. A mudança de planos teria ocorrido depois de um apelo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que segue preso em Brasília. Marinho publicou uma mensagem nas suas redes sociais, enfatizando a lealdade a Bolsonaro.



“Gratidão e lealdade não prescrevem. Precisamos colocar o Brasil novamente no rumo do progresso e da liberdade, unidos na campanha de Flávio Bolsonaro à Presidência da República", afirmou.



A saída de Marinho do páreo pelo governo do Rio Grande do Norte reforça a atuação de Flávio no Nordeste. Por outro lado, abre um flanco de alianças para a vaga que fica aberta. O ex-prefeito de Natal Álvaro Dias (Republicanos) é um dos favoritos para ocupar o posto, o que reforçaria a aliança da campanha de Flávio com outros partidos do espectro de centro-direita.

Durante o governo de Jair Bolsonaro, Rogério Marinho foi secretário especial de previdência no Ministério da Economia e ministro do Desenvolvimento Regional.

