Qua, 21 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta21/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ELEIÇÕES 2026

Rogério Marinho fará parte de grande time que pretendo montar, diz Flávio Bolsonaro

Marinho desistiu da candidatura para ajudar na coordenação da campanha de Flávio, a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

Reportar Erro
O senador Rogério Marinho (PL-RN)O senador Rogério Marinho (PL-RN) - Foto: José Cruz/Agência Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, comentou a decisão do senador Rogério Marinho (PL-RN) de desistir de concorrer ao governo do Rio Grande do Norte em outubro. Flávio afirmou que Marinho integrará o grupo que tocará sua campanha.

"O Rio Grande do Norte vai estar contemplado ainda mais com o Rogério Marinho junto com a gente, nesse grande time que eu pretendo montar para recolocar o Brasil no caminho da prosperidade", declarou Flávio em vídeo publicado por Marinho nas redes sociais.

Leia também

• Rogério Marinho desiste de concorrer ao governo do RN para liderar campanha de Flávio à Presidência

• Lindbergh aciona Justiça contra Flávio Bolsonaro por divulgação de vídeo manipulado sobre Lula

• Lula vence todos os adversários em 2º turno, mas distância para Flávio diminui, diz AtlasIntel

Marinho desistiu da candidatura para ajudar na coordenação da campanha de Flávio, a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Sei que vocês estão aí com o coração um pouco apertado pela decisão que ele tomou, mas tenho a consciência, certeza, que ele está fazendo a escolha pelo Brasil, porque nós vamos resgatar juntos, a partir de 2027, esse país das garras do 'Partido das Trevas'", afirmou Flávio.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter