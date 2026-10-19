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Eleições 2026

Rogério Marinho: Não nos opusemos à volta de grupo 'Exército do Lula', apenas pedimos registro

Marinho declarou ainda que a campanha de Flávio não quer que a Meta favoreça um candidato em detrimento do outro

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Flávio Bolsonaro e Rogério Marinho Flávio Bolsonaro e Rogério Marinho  - Foto: Roque de Sá/Agência Senado

O coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência, senador Rogério Marinho (PL-RN), negou nesta segunda-feira (19) que o grupo do presidenciável tenha sido contrário à volta do canal "Exército de Lula", liderado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG).

Em debate na GloboNews com o coordenador político da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Edinho Silva (PT), o parlamentar afirmou que o objetivo era apenas que o grupo fosse registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Marinho declarou ainda que a campanha de Flávio não quer que a Meta favoreça um candidato em detrimento do outro.

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"Se a Meta ou qualquer outra plataforma de comunicação favorece essa ou aquela campanha, nós repudiamos fortemente", disse.

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