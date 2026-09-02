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PEC 6X1 Rogério Marinho: Possibilidade de votar PEC 6X1 entre 1º e 2º turnos é 'negócio complicado Para ele, a discussão será contaminada pela eleição, o que levará os senadores a aprovarem o texto por motivos eleitoreiros

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), criticou a possibilidade de se votar no plenário do Senado entre o 1º e o 2º turnos da eleição a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6X1.



"É um negócio complicado", disse a jornalistas no Senado. Para ele, a discussão será contaminada pela eleição, o que levará os senadores a aprovarem o texto por motivos eleitoreiros.



O governo pretendia pautar o texto ainda nesta quarta-feira, 2, no plenário. Ainda não houve um anúncio oficial de que o texto será adiado, mas, como mostrou o Broadcast Político, governistas já consideram que a análise ficará para depois do 1º turno, marcado para 4 de outubro.

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