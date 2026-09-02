Qua, 02 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta02/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PEC 6X1

Rogério Marinho: Possibilidade de votar PEC 6X1 entre 1º e 2º turnos é 'negócio complicado

Para ele, a discussão será contaminada pela eleição, o que levará os senadores a aprovarem o texto por motivos eleitoreiros

Reportar Erro
O senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no SenadoO senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado - Foto: José Cruz/Agência Brasil

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), criticou a possibilidade de se votar no plenário do Senado entre o 1º e o 2º turnos da eleição a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala 6X1.

"É um negócio complicado", disse a jornalistas no Senado. Para ele, a discussão será contaminada pela eleição, o que levará os senadores a aprovarem o texto por motivos eleitoreiros.

O governo pretendia pautar o texto ainda nesta quarta-feira, 2, no plenário. Ainda não houve um anúncio oficial de que o texto será adiado, mas, como mostrou o Broadcast Político, governistas já consideram que a análise ficará para depois do 1º turno, marcado para 4 de outubro.

Leia também

• Escala 6x1: 67% apontam que jornada piora saúde mental, diz pesquisa

• João Campos defende retomada de investimentos e fim da escala 6x1 em Pernambuco

• Fim da escala 6x1: veja os próximos passos após PEC ser aprovada em Comissão do Senado


Nesta quarta-feira, 2, o senador Omar Aziz (PSD-AM) questionou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), sobre a votação, ao que Alcolumbre riu e disse que, naquele momento, o assunto era a proposta que trata sobre minerais críticos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter