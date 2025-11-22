Sáb, 22 de Novembro

PRISÃO DE BOLSONARO

Rogério Marinho: Prisão preventiva de Bolsonaro é um abuso que viola lógica jurídica

Segundo o senador, "justiça não é ferramenta de conveniência - é princípio, e está sendo distorcido"

Senador Rogerio MarinhoSenador Rogerio Marinho - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O senador Rogério Marinho (PL-RN) criticou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã deste sábado, 22.

"Prender preventivamente quem já cumpre domiciliar e está debilitado é um abuso que viola a lógica jurídica. Fazer isso num sábado, com o Congresso desmobilizado, revela um viés político claro e tentativa de evitar escrutínio", escreveu o aliado do ex-presidente na rede X.

Segundo o senador, "justiça não é ferramenta de conveniência - é princípio, e está sendo distorcido". "O que não entenderam é que não se elimina um sentimento: quanto maior a arbitrariedade, mais forte se torna nossa determinação de lutar por justiça diante de tantas injustiças e perseguições. Que Deus abençoe Bolsonaro e o Brasil."

Bolsonaro foi preso por volta das 6h deste sábado, pela Polícia Federal em Brasília, em cumprimento à ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A prisão preventiva não marca ainda o início do cumprimento da pena de reclusão do ex-presidente. Ela foi determinada para garantia da ordem pública, após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocar uma vigília em apoio a Bolsonaro.

