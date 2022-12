A- A+

DIA 1º Rolls-Royce presidencial é usado em ensaio de cerimônia de posse de Lula Equipe de segurança do presidente eleito ainda discute com ele se o desfile será feito no automóvel ou em um carro blindado

O Rolls-Royce em que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deverá desfilar no dia da posse foi levado nesta sexta-feira para a Esplanada dos Ministérios para o ensaio da cerimônia de posse. A equipe de segurança do petista, porém, ainda discute com ele se o desfile será feito no automóvel ou em um carro blindado.

O interior do automóvel, de 1953, está intacto, apesar de a futura primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, ter anunciado que avarias haviam sido encontradas no banco traseiro há cerca de três semanas, durante uma entrevsita à imprensa.

— Não teve nada disso, não. A gente cuida direitinho — declarou Areolino Castro, de 69 anos, funcionário da garagem do Palácio do Planalto, que cuida do veículo há mais de 35 anos.

O Globo questionou a assessoria de imprensa de Janja sobre os rasgos no banco informados pela futura primeira-dama. A assessoria informou que Janja havia recebido uma informação que precisava ser checada e, após a checagem, constatou-se que o veículo estava em boas condições.

O ensaio para a posse do presidente eleito está prevista para a tarde desta sexta-feira e deve se durar cerca de 5 horas.

Batedores da Polícia Rodoviária Federal (PRF), policiais e militares que participarão da posse estão na Esplanada, onde um ator deve encenar o papel de Lula. Ao menos três grandes tendas foram instaladas no local, já que a previsão para o domingo é de chuva.

Veja também

Novo governo Posse de Lula deve atrair 300 mil pessoas