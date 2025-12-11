A- A+

BRASÍLIA Romário anuncia licença do Senado; saiba quem é o suplente Dirigente do PL no Rio, Bruno Bonetti tende a ficar quatro meses na cadeira

O senador Romário (PL-RJ) anunciou na tarde desta quinta-feira que vai se licenciar do Senado a partir da semana que vem. A decisão, segundo o ex-jogador, é fruto de um acordo feito com o partido no início do mandato.

“Ficou definido que o meu suplente, Bruno Bonetti, também teria a oportunidade de representar o Rio de Janeiro no Senado, e este será o momento. Durante este período, estarei no Rio, ouvindo as pessoas, visitando cidades e fortalecendo o trabalho que realizo pelo meu estado”, disse, em nota, o parlamentar.

Hoje no segundo mandato, Romário foi reeleito pelo PL em 2022, apesar de desde então ter cultivado rusgas com o bolsonarismo. Antes, em 2014, elegeu-se pelo PSB.



Quem é Bruno Bonetti

A tendência é que Bonetti, o suplente do senador, fique cerca de quatro meses no cargo. Ele é presidente municipal do PL no Rio, braço direito de Altineu Côrtes na direção estadual e homem de confiança de Valdemar Costa Neto.

Antes do partido virar a casa de Jair Bolsonaro, Bonetti chegou a presidir a empresa pública RioLuz na gestão Eduardo Paes (PSD) na prefeitura. É tido como um político pragmático, mas que ganhou a confiança da família do ex-presidente nos últimos anos e desfruta de amplo acesso a eles.

Em 2024, ele foi um dos principais envolvidos na candidatura do deputado Alexandre Ramagem (PL) à prefeitura do Rio. Acompanhou o candidato em entrevistas e debates, por exemplo.

No dia a dia, como Altineu Côrtes é deputado federal e passa parte da semana em Brasília, é Bonetti quem atende demandas do PL na sede local do partido.

