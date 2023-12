A- A+

SUPREMO Romário é pressionado por apoiadores do ex-presidente a votar contra Dino no STF Senador, que se reelegeu em 2022 com o apoio de Bolsonaro, tem tido posicionamentos pró-governo em pautas caras aos bolsonaristas

O senador Romário (PL-RJ), que é do mesmo partido de Jair Bolsonaro e que se elegeu com o apoio dele, está sendo pressionando por apoiadores do ex-presidente a votar contra a nomeação do ministro da Justiça, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal (STF). Mesmo tendo recebido votos de eleitores bolsonaristas, o ex-jogador tem sido alvo de ataques por parte do grupo por conta de seus últimos posicionamentos, alguns deles alinhados com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

O senador Carlos Portinho (PL-RJ), companheiro de bancada de Romário, foi um dos evidenciou sua vontade de que Romário vote contra a aprovação da indicação de Dino. Mesmo sem citar nominalmente o correligionário, Portinho compartilhou em suas redes uma imagem da manifestação contra a indicação de Flávio Dino realizada neste domingo na cidade de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, em que bolsonaristas exibem uma placa pedindo que o senador "seja patriota e vote não ao Dino".

"Dica do domingo hoje vem de Rio das Ostras: #DinoNão", diz a legenda do post de Portinho.

Ataques

Em novembro, após votar contra a PEC que limita decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o senador virou alvo de críticas de apoiadores de Bolsonaro nas redes sociais. A matéria foi aprovada no Senado, com 52 votos favoráveis e 18 contrários, e o ex-jogador foi o único filiado ao PL, mesmo partido do ex-presidente, a votar contra a proposta.

Entre os nomes que fizeram post diretamente para atacar o senador está o deputado estadual por São Paulo Bruno Zambelli, irmão da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Em sua conta no Instagram, ele afirmou que Romário deu uma "bola fora". O parlamentar também publicou uma lista de todos os senadores que foram contrários à proposta.

