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ELEIÇÕES 2026 Romeu Zema descumpre regra do TSE e utiliza celular durante votação Candidato do Novo minimizou o uso do aparelho: "Eu não fiz nada com o celular"

Romeu Zema, candidato à Presidência pelo partido Novo, foi flagrado utilizando celular na cabine de votação neste domingo (4), em Araxá, Minas Gerais.

Ao deixar a seção eleitoral, o ex-governador de Minas Gerais afirmou à imprensa que não foi avisado pelos mesários que deveria deixar o aparelho antes de entrar na cabine votação.

“Eu ando com o celular o dia todo. É quase como se fosse um dedo. Ninguém me lembrou e eu fui votar normalmente”, comentou Zema.

Em entrevista, o candidato assegurou que não fotografou ou filmou a urna durante o voto. “Se tivessem me alertado, eu entregava [o celular] na hora”, afirmou.

Zema também negou ter utilizado o aparelho para verificar a lista de candidatos e disse ter levado uma “colinha” de papel para a cabine.

“Da minha parte, foi até filmado, dá para ver lá que eu não fiz nada com o celular”, minimizou o ex-governador.

Segundo as normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o uso de aparelhos celulares nas cabines de votação é proibido. Os eleitores também não podem utilizar outros dispositivos, como câmeras, relógios e pulseiras inteligentes, óculos conectados, fones de ouvido e microcâmeras.



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