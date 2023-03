A- A+

O governador de Minas Gerais Romeu Zema (NOVO) afirmou, nesta sexta-feira, que não tem contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com quem fez campanha na eleição do ano passado. A declaração foi dada durante o 7º encontro do consórcio de integração sul e Sudeste (Cosud), que ocorre no Rio.

— Nenhum contato com Jair Bolsonaro. Depois da eleição presidencial, não tenho falado com ele —afirmou o governador.

Durante as eleições do ano passado, os dois estiveram no mesmo palanque. Além disso, Romeu Zema foi uma importante chave na campanha de reeleição do ex-presidente. Após o fracasso de Bolsonaro nas urnas, no entanto, Zema tenta se distanciar.

O governador de Minas é apontado na direita como um potencial sucessor de Bolsonaro em 2026, em caso de inelegibilidade do ex-presidente. Como outros governadores bolsonaristas, Zema se equilibra entre moderação e acenos à direita radical. No início do ano, Zema condenou os ataques golpistas de 8 de janeiro em Brasília, mas sugeriu, sem provas, que Lula fez “vista grossa” diante do vandalismo para se vitimizar.

