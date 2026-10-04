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ELEIÇÕES 2026 Romeu Zema vota em Araxá e acompanhará apuração em Belo Horizonte As intenções de votos para Zema estavam em 1%, segundo a pesquisa Datafolha divulgada no sábado, 3

O ex-governador de Minas Gerais e candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) votou neste domingo na Escola Delfim Moreira, no centro de Araxá (MG), sua cidade natal.

Após a votação, a agenda prevê que Zema siga de carro para Belo Horizonte, onde acompanhará a apuração no Bar da Esquina. O candidato também tem uma entrevista coletiva prevista para o fim da apuração.

As intenções de votos para Zema estavam em 1%, segundo a pesquisa Datafolha divulgada no sábado, 3. As 4.006 entrevistas que resultaram no levantamento foram encomendadas pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo. Foram feitas em 122 municípios na sexta (2) e sábado (3). O registro do trabalho na Justiça Eleitoral tem o código BR-01708/2026.

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