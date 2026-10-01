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ELEIÇÕES 2026 Ronaldo Caiado chama Lula de 'covarde' e diz que presidente fugiu do debate 'por frouxidão' "Quem não tem coragem de olhar nos olhos do eleitor não pode governar o Brasil", afirmou

O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, acusou o adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de "frouxidão" pela decisão de não comparecer ao debate que será realizado pela TV Globo na noite desta quinta-feira, dia 1º. Caiado está confirmado para o debate e chamou Lula de "covarde".

"Lula tem medo de encarar e responder sobre Vorcaro, Lulinha, inflação, corrupção, escândalos e tantos outros problemas que carrega no bolso. Ele fugiu do debate da TV Globo e de tantos outros por pura frouxidão. Quem não tem coragem de olhar nos olhos do eleitor não pode governar o Brasil, a faixa de presidente é muito pesada para covardes!", escreveu Caiado, na rede social X.

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