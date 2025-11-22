Ronaldo Caiado diz que resposta contra prisão de Bolsonaro virá do povo e das ruas nas eleições
O pré-candidato à presidência afirmou que a prisão representa o "mais triste capítulo da política nacional"
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), publicou, hoje à tarde, 22, um vídeo em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O pré-candidato à presidência classificou a prisão como "mais um triste capítulo da política nacional" e afirmou que "a resposta virá do povo e das ruas nas eleições do ano que vem".
"O processo ao qual Bolsonaro está sendo submetido nos últimos meses é uma clara tentativa de envergar sua dignidade até o limite que um homem pode suportar", disse o governador em vídeo publicado na rede social X.
Leia também
• Bolsonaro preso: entenda como funciona a tornozeleira eletrônica, que teria sido violada
• Famosos reagem à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro
• Dois presos, um em Miami: saiba como estão os condenados pela trama golpista liderada por Bolsonaro
Assim como outros governadores, Caiado citou os problemas de saúde de Bolsonaro que, segundo ele, tornam "pouco razoável" acreditar que o ex-presidente teria condições de levar a cabo um plano de fuga. "A suposição de uma fuga a partir de uma vigília é tão improvável quanto a suposição da derrubada do Estado democrata de direito promovida por um bando de baderneiros."
O político disse ainda acreditar e torcer por uma revisão rápida da decisão de prisão pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. "Minha total solidariedade ao ex-presidente Bolsonaro e sua família", reforçou.
O pronunciamento do político goiano vem em linha com as falas de outros governadores aliados a Bolsonaro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por exemplo, disse que o ex-presidente é inocente e o tempo mostrará. Já Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, afirmou estar com Bolsonaro em mais esse desafio. O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), por sua vez, disse que a prisão demonstra insensibilidade do Poder Judiciário.