Ronaldo Caiado: "O que o Brasil precisa é de segurança pública e Goiás é uma vitrine"

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), reafirmou sua intenção de entrar, em 2026, na disputa pela Presidência da República. De acordo com ele, sua principal plataforma de campanha, que já é articulada em um processo dentro do seu partido, é a segurança pública. Ele espera colocar em curso, caso eleito, o seu primeiro mandamento quando assumiu o Governo de Goiás, que reduziu a criminalidade em 90%.

“Meu primeiro mandamento quando tomei posse no Governo de Goiás foi ou o bandido muda de profissão ou muda de Goiás. Portanto, Goiás é terra que bandido não cresce. E como pré-candidato à presidência da República, tenho que seguir aquilo que é o sentimento de 59,2% da população brasileira, que, na pesquisa da Atlas/Intel, colocaram o combate à violência como prioridade, à frente, inclusive, do emprego, que marcou 16,8% no levantamento”, afirma o governador.

Para Caiado, não existe Estado Democrático de Direito, sem segurança plena. “Com bandido não se negocia, tem que tratá-lo da maneira como eles desejaram enfrentar a polícia. A partir daí você dá segurança à população, que deixa de ser sequestrada por essas facções e pode cuidar dos seus negócios tranquilamente”, disse.

“Hoje ele [narcotráfico] expande a suas ações e faz com que todos os segmentos, roubo de cargas, de carro, de propriedade rural, assalto a banco, novo cangaço, tenham como objetivo alimentar e abastecer essas grandes facções que são as maiores multinacionais que o Brasil tem hoje, infelizmente”, elenca Caiado.

Questionado sobre quais seus planos para combater a violência crescente na região Nordeste, Caiado afirma que, apesar de não existir uma medida única, é preciso estudar as potencialidades de cada região, para que se possa dar as condições necessárias para haja uma emancipação das pessoas que vivem em situação de carência.

“É possível, com o braço direto do Governo, como nós fizemos no estado de Goiás, onde emancipamos as pessoas do nível de pobreza para dar condições de se auto sustentarem e ter uma renda melhor. Tem que ter prioridade, porque não adianta querer que se trate de tudo, tem que tratar com competência aqueles que estão em uma situação mais crítica e poder dar a eles condições de cidadania”, comenta o governador.

Além da bandeira do combate à criminalidade, Caiado tem em mente outro grande destaque de sua gestão em Goiás, a educação profissional. “Temos que investir cada vez mais em uma educação que possa emancipar o jovem para quando ele concluir o Ensino Médio, já sair com o diploma profissional em mãos”, pontua.