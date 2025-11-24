A- A+

BRASIL Ronaldo Caiado passa por cirurgia 'sem intercorrências' após arritmia cardíaca Boletim médico divulgado nesta segunda-feira informou que o governador de Goiás está clinicamente estável e previsão de alta será conforme evolução do quadro de saúde

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), passou por um procedimento de ablação cardíaca, nesta segunda-feira, após sofrer uma arritmia no último sábado. Ele permanece internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.



Conforme boletim médico divulgado nas redes sociais do gestor, a intervenção ocorreu "com pleno sucesso e sem intercorrências". A ablação é um procedimento considerado pouco invasivo, e é realizada pela introdução de um cateter por meio dos vasos sanguíneos para chegar até o coração.

De acordo com o boletim, Caiado está "acordado, bem disposto, respirando espontaneamente, clinicamente estável e com evolução pós-oratória favorável". O governador permanecerá internado e a alta será "conforme evolução clínica".

"A intervenção ocorreu com pleno sucesso, sem intercorrências, com restauração do ritmo cardíaco normal e estabilidade hemodinâmica durante todo o procedimento", diz a nota.





O último boletim médico, divulgado no sábado, já havia informado que, apesar da arritmia, Caiado estava "consciente" e "clinicamente bem". Pouco antes de ser internado, ele publicou um vídeo em que endossou as críticas sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele afirmou que o ato é uma tentativa de "envergar a dignidade" do ex-presidente, o definiu como um homem "temente a Deus" e prestou solidariedade à família.

— A suposição de uma fuga, a partir de uma vigília, é tão improvável quanto à da derrubada do Estado Democrático de Direito, promovida por um bando de baderneiros (atos de 8 de janeiro de 2023). Tão pouco é razoável acreditar que alguém com a saúde tão debilitada e é monitorado pelo Polícia Federal teria condições de levar a cabo um plano de fuga — questionou Caiado.

Entenda o procedimento

A fibrilação atrial é o tipo mais comum de arritmia cardíaca, quadro que provoca irregularidades nos batimentos cardíacos, atingindo de 2% a 4% da população mundial. De acordo com informações do Hospital do Coração (Hcor), eles podem normalizar espontaneamente ou necessitar de intervenções médicas.

Nesses casos, quando apenas os medicamentos não são suficientes, pode ser indicada uma ablação por radiofrequência, como é o caso de Caiado. O procedimento consiste em mapear os locais exatos da fibrilação no coração e inserir um cateter por meio da virilha para chegar até o órgão, dispensando a necessidade de cirurgias maiores.

O cateter emite uma radiofrequência que queima o tecido que está causando a irregularidade dos batimentos. Há também a ablação de crioablação, que busca inativar o local do problema por meio do resfriamento.

Ao fim, o cateter é removido e o paciente fica com um curativo para evitar sangramentos, em repouso com a perna estendida. Porém, três dias depois a rotina já pode ser retomada, ainda que esforços físicos devam ser evitados por cerca de duas semanas após o procedimento.

