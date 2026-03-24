Ter, 24 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça24/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Eleições 2026

Ronaldo Caiado se reúne com Kassab em SP após Ratinho Jr. desistir de disputar Presidência

Chefe do Executivo goiano ganhou tração como potencial nome da sigla após a saída do governador do Paraná

Reportar Erro
Ronaldo CaiadoRonaldo Caiado - Foto: Reprodução

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), se reúne na manhã desta terça-feira, 24, com o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, na residência do dirigente em São Paulo. O goiano desembarcou às 8h30 na capital paulista.

Ambos devem falar sobre a corrida presidencial após a desistência do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), da disputa pela indicação do partido. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), ainda disputa o espaço com Caiado.

O chefe do Executivo goiano ganhou tração como potencial nome da sigla após a saída de Ratinho Jr. O ex-ministro da Educação e integrante do conselho político do PSD, Jorge Bornhausen, que defendia a pré-candidatura do paranaense e chegou a apontá-lo publicamente como o escolhido, indicou ao Broadcast Político que Caiado tende a ser o escolhido pelo partido. "Ele tem a vantagem de ser um grande governador, além da idade e da experiência. Não pensa em reeleição", afirmou.

A preferência foi corroborada por outros quadros do PSD ouvidos pela reportagem. Sob reserva, uma fonte afirmou que o partido "não vai conseguir se livrar" de Caiado após atraí-lo para a sigla. O governador goiano anunciou, em 27 de janeiro de 2026, sua intenção de se filiar ao PSD, após deixar o União Brasil por falta de espaço para viabilizar sua pré-candidatura presidencial A filiação, no entanto, só foi oficializada em 14 de março.

Leia também

• Lula descarta chefe do Conselhão no comando da articulação política na vaga de Gleisi e busca parlam

• Encontro no Recife promove formação técnica para fortalecer política de habitação em Pernambuco

• Mendonça Filho alega insegurança jurídica e política com federação União Progressista

Outro integrante influente do partido relatou que Caiado recebeu sondagens de outras legendas, como Podemos e PRD, caso não fosse escolhido por Kassab. Apesar de não ser consenso dentro do partido, principalmente os que preferem a centralidade de posicionamento de Leite, as bandeiras defendidas por Caiado, como a questão da segurança pública e a quantidade de cargos exercidos no Legislativo e no Executivo podem pesar ao seu favor

Outro fator positivo do governador de Goiás está o desempenho nas pesquisas eleitorais. Caiado aparece visualmente à frente de Leite em levantamentos internos da legenda apesar de empatados tecnicamente com 4% contra 3% na Quaest e no Datafolha. Kassab, contudo, já afirmou reiteradas vezes que as pesquisas não serão o principal critério para a definição do candidato.

Caiado já chegou a afirmar à reportagem que não considera disputar o Senado e que sua movimentação política está voltada exclusivamente ao Palácio do Planalto. "Se eu quisesse disputar o Senado, não estaria fazendo tudo isso", disse. Já Leite admite a possibilidade de concorrer a uma vaga no Senado, embora mantenha preferência pela disputa presidencial.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter