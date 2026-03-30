Ronaldo Caiado será lançado pré-candidato ao Planalto por Kassab

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O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, será escolhido nesta segunda-feira pelo PSD como candidato à Presidência da República. O presidente do partido, Gilberto Kassab, confirmou ao Globo a definição. O anúncio será divulgado em São Paulo.

Além de Caiado, a legenda apresentou o nome do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como opção presidencial. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, também era uma opção, mas ele abriu mão de ser o escolhido na semana passada.

A avaliação na cúpula da legenda é que Caiado conseguiu se posicionar melhor nacionalmente e que ele já era o segundo na fila, depois de Ratinho.



Ratinho Júnior desistiu da candidatura presidencial depois de considerar que estava com o futuro político ameaçado. Após indicar que aceitaria a candidatura, o governador recuou de olho na sucessão no comando de seu estado.

Nos últimos dias cresceu uma pressão, vinda de personalidades de centro de fora do PSD, para que Eduardo Leite fosse o escolhido. Os economistas e ex-presidentes do Banco Central Armínio Fraga e Pérsio Arida se posicionaram publicamente a favor de uma candidatura de Leite, mas a posição na cúpula do partido é que Caiado ainda seria o melhor nome para representar a sigla.





O governador pontua melhor nas pesquisas que Leite, tem se posicionado com mais firmeza e demonstrado mais vontade de participar do período eleitoral nessa fase de pré-campanha.

Caiado anunciou que vai deixar o governo de Goiás nesta terça-feira e passará o comando do estado para o seu vice, Danie Vilela (MDB).

Diferente de Ratinho e também de Leite, a situação local do futuro candidato do PSD ao Palácio do Planalto é estável. Vilela lidera as pesquisas de intenção de voto para governador e a primeira-dama Gracinha Caiado aparece como favorita para uma das vagas no Senado.

O governador de Goiás vai enfrentar a concorrência do PL do ex-presidente Jair Bolsonaro no estado, que será representado pela candidatura do senador Wilder Morais a governador. O partido, no entanto, ainda não conseguiu ampliar o leque de alianças com outras legendas.

Ainda que haja uma disputa entre o Caiado e o PL em Goiás e exista uma relação de idas e vindas dele com o bolsonarismo, o pré-candidato do PSD à Presidência mantém uma boa relação com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também pré-candidato a Presidência. Flávio já disse na semana passada, em entrevista à CNN, que o PSD deveria escolher Caiado como candidato.



Por sua vez, Eduardo Leite, que já declarou que disputaria o Senado caso não fosse escolhido candidato a presidente, descartou na semana passada pleitear qualquer cargo que não fosse o Planalto. Em vídeo divulgado nas redes sociais ele disse que vai permanecer no governo do Rio Grande do Sul até o final do mandato, que se encerra neste ano, descartando também ser vice de Caiado.

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